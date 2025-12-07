Acasă » Știri » Cum arată fiica lui Nicolai Tand. Ilinca are 15 ani și a format un cuplu cu David Măruță

Cum arată fiica lui Nicolai Tand. Ilinca are 15 ani și a format un cuplu cu David Măruță

07/12/2025 | 18:08
Cum arată fiica lui Nicolai Tand. Ilinca are 15 ani și a format un cuplu cu David Măruță
Cum arată fiica lui Nicolai Tand. Sursă: Instagram
Nicolai Tand și-a luat fanii prin surprindere cu cea mai recentă postare. Obișnuiți cu discrețea lui în ceea ce privește viața personală, urmăritorii de pe Instagram au rămas surprinși să vadă mai multe fotografii cu Ilona, fiica bucătarului, în vârstă de 15 ani. Vezi în articol cât de frumoasă este! 

Nicolai Tand se numpără printre cei mai cunoscuți și apreciați chefi bucătari de la noi, cu o mulțime de apariții televizate carfe l-au adus în centrul atenției publicului.  

Nicolai Tand, imagine rară cu fiica lui

Dacă a cunoscut succesul pe plan profesional, același lucru se poate spune și despre viața personală. Nicolai Tand are o familie minunată. Ilona Tand, fiica lui în vârstă de 15 ani, i-a captivat pe fanii tatălui ei prin frumusețea, simplitatea și farmecul aparte. 

Cu ocazia aniversării fiicei lui, Nicolai Tand a publicat mai multe fotografii cu Ilona și i-a transmis un mesaj emoționant: 

„Prima iubire din viața noastră: Ilona 🤍 La mulți ani senini și luminoși ca tine!”

Ilona Tand. Sursă: Instagram
Ilona Tand. Sursă: Instagram

Ilona Tand a format un cuplu cu David Măruță

Ilona Tand și David Măruță reușeau să stârnească valuri pe internet în vara anului 2025, atunci când se afișau pentru prima data împreună și dezvăluiau faptul că au o relație. Povestea adolescentină nu a durat mult însă, iar Andra a vorbit despre separarea dintre cei doi. 

„Băiatul meu nu mai e cu Ilona, fata lui Nicolai. E vecinul meu, se mută la două case de noi. Suntem prieteni, suntem apropiați, dar sunt copii educați, fata e extraordinară. Dar ei au așa o relație acum: se împacă, acum se ceartă. Dar sunt frumoși și educați și nu ne băgăm. Eu cu Monica, soția lui Nicolai, mai zicem: Ce facem cu copiii ăștia? Dar luăm așa cum vin toate perioadele astea”, a povestit Andra.

Chef Nicolai Tand, cu gândul să se mute din România? Știe deja unde ar lua-o de la capăt: ”Am prieteni acolo și nu mi-e frică să muncesc!”â

Nicolai Tand, mărturisiri dureroase despre trecut: „Am vândut ziare, am cerșit”

