Kira Hagi (26 de ani) a avut zi plină. La stomatolog pare că a avut programare fiica ”Regelui”, așa că și-a luat inima-n dinți și a făcut pasul. A plecat din Pipera, unde are locuința, și nu după mult timp ajungea în ”inima” Bucureștiului. Acolo, a avut probleme cu parcarea. Nu a găsit loc și s-a tot învârtit. Nemachiată și bine îmbrăcată s-a prezentat Hagi, diferită total față de rolurile pe care le joacă în filme. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Kira Hagi a întors privirile. Se întâmpla zilele trecute, pe ”Beller”, unde a tras frumusețe de Cooper lângă bordură. Nu găsise, inițial, loc de parcare și s-a tot învârtit până s-a fâstâcit. Dar și-a revenit repede și a găsit spațiul necesar, undeva, puțin pe trecere. Nu-i bai. A coborât apoi și a tras câteva priviri, pentru a se asigura că totul este ok. Și era. Așa că și-a urmat, liniștită, traseul.

Pentru o vizită la stomatolog și-ar fi făcut timp fiica celui mai mai bun fotbalist român din toate timpurile, iar pentru asta a străbătut distanța din Pipera până la cabinet. Unde a intrat, sigură pe ea, așa cum a învățat de mică de la tatăl ei celebru. Nu mult a durat consultul, așa că sora lui Iannis era, din nou, la volanul mașinii sale. Pe care a ”ghidonat-o” înapoi, în Pipera.

Când și-a făcut debutul Kira Hagi în actorie

Kira Hagi și-a făcut debutul în cinematografie în 2014, când a apărut în filmul „București, te iubesc”, unde a jucat rolul Marei. Iar poate momentul carierei sale a fost rolul din filmul „Între chin și amin”.

În anul 2021, fiica lui Gică Hagi făcea pasul și în televiziune, prezentatoare pentru „Smart is the new cool”.

Kira Hagi, școlită la New York Academy, avea să fie distribuită și în filmul Enescu- Geniul și Prințesa, care surprinde viața compozitorului. ”Este un film despre viața și iubirile compozitorului. După Martha Bibescu, am descoperit și investigat cu această ocazie o (altă) femeie emblematică a perioadei interbelice. Ce vreau să vă spun este că am fost extrem de onorată să o portretizez pe prinţesa Alice Cantacuzino, scriitoare, dramaturg şi sportivă de performanță, dar şi corespondent de război, în al Doilea Război Mondial”, a scris Kira Hagi, pe pagina sa de Facebook.

