Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? ”Avea păr mult și creț”

Puțini știu cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe! Premierul României avea o mare pasiune când era în liceu, iar colegii lui nu pot uita ce obișnuia să facă! Vă prezentăm imagini din acea perioadă!

Ilie Bolojan, actualul premier al României, a fost un elev ambițios și serios în liceu, dar și un romantic discret. A studiat la Liceul de Matematică-Fizică „Emanuil Gojdu” din Oradea, pe care l-a absolvit în 1986. Primii doi ani i-a petrecut la secția Mecanică, iar apoi a trecut la Electronică.

Fiind un băiat venit de la țară, Ilie Bolojan a locuit în internatul liceului. Colegii își amintesc că obișnuia să cânte la acordeon, o activitate care era cam singura lui „nebunie”, pentru că în rest era foarte serios.

Cosmin Săteanu, fost coleg de internat, a povestit că Ilie Bolojan era un lider și un romantic. Premierul a cunoscut-o atunci pe Florentina, cea ce avea să-i devină soție câțiva ani mai târziu. Cei doi s-au cunoscut în acea perioadă, iar relația lor a durat mulți ani, având două fiice. În 2013, au decis să se despartă.

„Stătea în internat. De fapt, am fost colegi de internat. Îmi amintesc că era împreună cu fosta soție și îmi plăcea că se țineau de mână. Era un romantic, deși nu pare. Avea abilități de lider”, a mai declarat colegul lui Bolojan, pentru Jurnalul Bihorean (iunie 2017).

Cum arăta Ilie Bolojan în liceu

O fostă colegă, Alina, a spus că Ilie Bolojan era ambițios și muncitor. Învăța din greu din dorința de a face impresie, aceasta fiind unica modalitate de a ieși în evidență. Premierul avea mult păr și creț, dar și mustață.

„Era foarte ambițios. Băiat venit de la țară, care voia să facă impresie, să devină ceva. Și unica modalitate era învățatul. Îmi amintesc că avea păr mult și creț, și mustață, încă de atunci”, spunea femeia.

Profesoara care se ocupa de internat, Niculina Moga, își amintește că Ilie Bolojan era foarte serios. Premierul a reușit să facă impresie bună! Spunem asta pentru că a fost descris din nou drept lider și nu făcea năzbâtii la internat.

„A fost mereu un copil foarte serios. Și se vede și astăzi că a fost așa. Știe cu să înceapă și cu ce să continue. Așa era și în internat. Și el, și fosta soție, Florentina, au fost elevi aici, la Gojdu. Foarte serioși. Am scos recent un jurnal în care au fost editate toate pozele din internat, în care el apare deseori cântând la acordeon. Era tipul de lider (…) Ca orice adolescent, ar fi putut face boacăne, dar nu îmi amintesc de niciun fel de năzbâtie pe care să o fi făcut”, a dezvăluit prof Niculina Moga, cea care se ocupa de internatul liceului din Oradea, la mijlocul anilor ’80.

