De patru ori aur pentru România, la campionatele mondiale și europene și multe alte medalii de argint și de bronz! Corina Ungureanu este gimnasta care a încântat milioane de fani cu evoluțiile sale, unele perfecte, și tot ea este aceea care i-a lăsat mască pe toți, în 2000, când a pozat nud în Japonia. (Super oferta de angajare) Avea să dezvăluie, ulterior, cum a fost, de fapt, păcălită. Cum arată Corina Ungureanu la 18 ani distanță de la acea mare controversă? CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă propune imagini de ultimă oră cu fosta mare gimnastă.

Tianjin, China, 1999. Campionatele mondiale de gimnastică. România ia aurul, iar pentru echipa noastră punctează și Corina Ungureanu. Era ultima participare a ei. Gimnasta s-a retras în glorie, dar avea s-o ”comită” anul următor. Alături de două colege, Lavinia Miloșevici și Claudia Presecan, Corina a pozat nud în Japonia, pictorialele au ajuns cu viteza luminii în România, iar la Federația de Gimnastică a ieșit mare scandal, fiind vorba de imaginea acesteia. Corina Ungureanu avea să spună, peste ani, că regretă enorm acea decizie, dar timpul nu mai putea fi dat înapoi. Așa că și-a dus crucea. Dar tot timpul avea să facă, oarecum, uitat marele scandal. (CITEȘTE ȘI: CEA MAI SEXY GIMNASTĂ ROMÂNCĂ, CORINA UNGUREANU, S-A COMBINAT CU UN SPANIOL!)

Corina Ungureanu a continuat, după retragere, cu aceeași pasiune, tot în domeniul gimnasticii, fiind antrenoare. A intrat chiar și în politică. A ”valsat” cu UNPR și cu PSD, dar la începutul acestei veri a ales PNL. (Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!) Viața merge mai departe pentru fosta mare gimnastă, care are acum 38 de ani și un nou iubit, spaniolul Santiago, un mare pasionat de golf. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă prezintă imagini cu sexy-gimnasta anilor ’90, chipeșă și voioasă și, în același timp, dornică de muncă, așa cum o făcea cu brio pe când era sportivă de performanță.

Scandalul pozelor nud și explicația Corinei

Corina Ungureanu avea să explice, mulți ani după scandalul filmărilor din Japonia, cum a fost păcălită de un român, care ar fi tradus doar ce a vrut el, din contractele pe care gimnastele le-au semnat cu japonezii. (VEZI AICI: FRATELE CAMPIOANEI CORINA UNGUREANU S-A INSURAT, DAR EA A LIPSIT… MOTIVAT DE LA CUNUNIE! VEZI DE CE!)

“Se poate spune că am fost păcălite. Am crezut că, dacă suntem trei, nu o să cădem în capcană. Am avut încredere oarbă în persoana din România, translatorul, el știind că noi nu vom fi niciodată de acord cu așa ceva. Aici, în România, ni s-au spus alte lucruri. Trebuia să mergem în Japonia să facem o reclamă la o companie anume de căi ferate. Ceea ce trebuia să facem erau niște elemente artistice în sala de gimnastică, din care să se vadă umbra noastră. Am semnat acele hârtii. În momentul în care am filmat era lumină, dar ei ne-au spus că se vor vedea doar umbrele noastre. (Cât câștigi dacă faci videochat?)

Am filmat cu nervi. La început aveam tricouri și apoi ne spuneau altceva. Nouă ne traducea translatorul, nu îi pot învinovăți pe japonezi. Ei ne spuneau că filmează și apoi vor alege ei câteva cadre. Acele trei săptămâni de filmări în Japonia au fost mai grele decât orice antrenament al meu”, avea să povestească gimnasta, în emisiunea „Dincolo de aparențe”.

„Ar fi trebuit să fie două filmări scurte și au ieșit două DVD-uri. Sunt două filme pe care nu le-am văzut niciodată. Când am văzut, de fapt, ce o să iasă pe piață, noi n-am mai vrut să ne întoarcem în România. Am zis că ce o să spună românii. Am fost prinse în naivitatea noastră. A trebuit să ne asumăm prostia și să mergem mai departe. A fost un capitol pe care Lavinia si Claudia au dorit să-l uite, să-l șteargă din memorie. Noi ne-am condamnat pe noi că am fost oarbe. Acolo nu am avut contractele la noi și, ulterior, am aflat că dacă doream puteam să refuzăm să pozăm cum ne zic. La întorcerea în țară am vorbit cu un avocat, care ne-a zis că cedaserăm tot și nu mai era nimic de făcut”, a mai dezvăluit Corina Ungureanu.

Fosta gimnastă avea să mai pozeze o dată, în Playboy. (Cat castigi la un studio de videochat din Bucuresti) „Primul rând de poze nu mi-a plăcut. A doua oară am făcut-o pentru mine. Am vrut să închei acest capitol cu niște poze care să-mi placă, să fie pe sufletul meu”, a spus Corina. (CITEȘTE ȘI: CONNECT-R, PRIMA APARIȚIE PUBLICĂ DUPĂ ANUNȚUL DIVORȚULUI! CINE I-A ȚINUT DE URÂT)

Palmaresul Corinei Ungureanu

1993 România-Rusia-Italia: medalie de bronz – echipa

1994 Campionatele naționale de juniori: medalie de argint – individual compus; medalie de aur – paralele

1996 EcoAir Cup: medalie de aur – individual compus

1997 Campionatele mondiale de gimnastică artistică de la Lausanne: medalie de aur – echipa

1997 Campionatele internaționale ale României: medalie de argint – individual compus

1997 Campionatele naționale ale României: medalie de argint – bârnă

1997 România-Allemagne: medalie de aur – echipa

1997 România-Italia-Ucraina: medalie de aur – echipa

1998 Goodwill Games: medalie de bronz – bârna, medalie de bronz – sol

1998 Campionatele europene de gimnastică artistică feminină de la de Saint-Petersbourg: medalie de aur – sol, medalie de aur – echipa

1998 Campionatul internațional cu echipa: medalie de argint

1999 Campionatele mondiale de gimnastică artistică de la Tianjin: medalie de aur

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)