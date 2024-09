Cum arată Laura Cosoi după patru nașteri. Și-a afișat noua siluetă și arată demențial!

Laura Cosoi este o mămică împlinită și fericită. În această vară, vedeta a adus pe lumea al patrule copil, iar acum familia ei este completă. Deși a trecut puțin timp de când a născută, actrița este într-o formă de zile mari și pare că a scăpat de toate kilogramele în plus. Recent, blondina a fost prezentă la un eveniment monden și a uimit pe toată lumea cu silueta ei.

La finalul lunii iulie, Laura Cosoi a născut pentru a patra oară. Având în vedere că s-a aflat la a patra sarcină, vedeta a știut cum să gestioneze lucrurile, iar kilogramele în plus nu i-au făcut prea mari probleme. Vedeta are propria rețetă și a reușit să nu acumuleze prea multe kilograme în plus în timpul sarcinii. Mai mult, acum, aceasta este într-o formă de zile mari, iar fanii au rămas surprinși când au văzut-o.

Cum arată Laura Cosoi după patru nașteri

Până acum, Laura Cosoi a trecut prin patru sarcini și niciodată nu a pus preț pe kilogramele în plus acumulate. Vedeta și-a dorit să elimine această presiune, așa că nu s-a cântărit aproape niciodată în timpul sarcinilor. În ceea ce privește surplusul de kilograme, aceasta are propria rețetă prin care se ferește de ele.

„Nu m-am cântărit niciodată! Doar în primul trimestru, la prima sarcină. Atât! Nu vreau să am această presiune a cântarului, mi se pare că nu aș putea să gestionez bine. Una este cum te simți, alta este cum te vezi, cum te văd ceilalți, ce scrie acolo. Mi se pare că totul are legătură cu percepția! Nu vreau să mă stresez. Știu să îmi controlez destul de bine alimentația ca să fiu în regulă. Beau multe lichide! Cumva, am învățat rețeta. Important în sarcini, în general, este să nu iei multe kilograme în primul trimestru, chiar și în al doilea. Dacă s-ar putea să nu ai un avânt foarte mare este bine, dar nu se poate controla chestia asta neapărat, depinde de persoană”, declara Laura Cosoi.

Ei bine, rețeta Laurei Cosoi se pare că funcționează foarte bine, căci imediat după ce a născut a patra oară vedeta s-a întors rapid la silueta de dinainte de sarcină. Recent, aceasta a fost prezentă la un eveniment monden și a atras toate privirile. Îmbrăcată într-o rochie neagră, transparentă, blondina a strălucit și i-a lăsat pe mulți fără cuvinte.

Fanii au fost surprinși să vadă forma de zile mari în care se află Laura Cosoi și nu au ezitat să o complimenteze. Mesajele frumoase au curs în mediul online și multe mămici au vrut să afle cum reușește să se mențină și cum a scăpat de kilogramele în plus de după sarcină.

