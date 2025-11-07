Acasă » Știri » Cum arată livingul Georgianei Lobonț. Și-a cumpărat niște scaune „smart”, pentru părinți. Ce e diferit la ele?

Cum arată livingul Georgianei Lobonț. Și-a cumpărat niște scaune „smart”, pentru părinți. Ce e diferit la ele?

De: Anca Chihaie 07/11/2025 | 08:56
Georgiana Lobonț/Foto: Instagram
După o perioadă plină de concerte, evenimente și proiecte, Georgiana Lobonț trăiește una dintre cele mai frumoase etape din viața sa personală. Cântăreața și familia ei s-au mutat recent în noua casă din Cluj, o locuință luminoasă, spațioasă și amenajată cu mult bun gust. Artista s-a arătat extrem de entuziasmată de rezultatul final și nu a ezitat să împărtășească bucuria cu admiratorii săi din mediul online.

Noua reședință a Georgianei Lobonț impresionează prin eleganță. Piesa centrală a casei este livingul uriaș, un spațiu aerisit și primitor, decorat în nuanțe calde de alb și bej. Este o sufragerie modernă, dar totodată confortabilă, în care artista a investit atenție și pasiune pentru fiecare detaliu. Însă scaunele de la masa din living sunt cele care par a fi cu adevărat speciale și utile pentru familiile cu copii.

Ce scaune și-a luat Georgiana Lobonț

Se pare că acestea au șezutul rotativ, pentru ca persoana care stă pe ele să se întoarcă ușor în stânga și în dreapta, iar materialul este unul fin și ușor de spălat, mai ales pentru familiile care au copii care folosesc des pixuri.

„Trebuie să vă mai arăt scaunele. Se potrivesc perfect și picioarele aurii, așa cum le-am cerut, cu acea bandă aurie de la masă. Sunt rotative. Am ales culoarea scaunului să fie asemănătoare cu culoarea draperiei. Deci, vedeți? Scaunul. E greu, se simte că e calitate maximă. Vreau să-i fac un pic proba, că e nou-nouț. „Mami?” / „Da!”, așa o să fac cu copiii.

Deci e foarte interesant. Are șezutul rotativ, cu piciorușele aurii, dintr-un material foarte, foarte fin și de pe care se duc inclusiv urmele de pix, de pete, de orice. L-am testat eu cu ochii mei în showroom. Doamna a scris cu pixul pe material, după care am șters cu apă și efectiv s-a dus. Incredibil. E un material foarte bun”, a mărturisit cântăreața despre achiziția ei.

Cum arată livingul Georgianei Lobonț

Canapeaua amplasată în centrul sufrageriei este elementul care atrage imediat atenția. Cu dimensiuni generoase și texturi plăcute la atingere, aceasta oferă o senzație de relaxare completă. Georgiana a mărturisit anterior că își dorea de mult un loc în care să se poată destinde în zilele libere, iar acum visul i s-a împlinit. Weekendurile petrecute în noul living vor însemna, cu siguranță, momente de tihnă și reconectare în familie.

De asemenea, artista a acordat o importanță deosebită armoniei cromatice. Mobilierul, draperiile, covorul și accesoriile decorative sunt alese în tonuri neutre, creând un ansamblu coerent și rafinat. Masa din sufragerie este una elegantă, cu accente aurii, înconjurată de scaune tapițate în bej, o alegere inspirată care se potrivește perfect cu restul decorului. Nici micile decorațiuni nu au fost lăsate la întâmplare: lumânările, vazele cu flori și tablourile discrete completează perfect atmosfera de acasă.

„Azi mi-au ajuns canapelele, colțarul, scaunele și fotoliile de la voi! Sunt foarte încântată de ce am ales și cât de frumos se potrivesc produsele lor cu toată locuința! E o armonie frumoasă atât de culori cât și de materiale și modele.”, a transmis Giorgiana Lobonț pe Instagram.

Foto: Instagram

