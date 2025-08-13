Cum arată mama Ellei Vișan de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj i-a transmis concurenta după imaginile controversate cu ispita Teo

Se poate spune că apropierea dintre Ella Vișan și ispita Teo Costache este mai mult decât vizibilă. Cei doi se feresc tot mai puțin de camerele video, iar publicul din fața micilor ecrane a remarcat imediat că între cei doi se înfiripă o idilă. Imaginile controversate au ajuns și la mama tinerei, căreia a ținut să îi transmită un mesaj public.

Ella Vișan și Andrei Lemnaru au acceptat să își testeze limitele și relația în sezonul 9 de la Insula iubirii. Cei doi sunt împreună de 4 ani, iar în luna septembrie aveau planificată nunta. Cu toate acestea, se pare că provocarea din Thailanda le-a pus la încercare încrederea, dar și planurile de viitor.

Ella Vișan, mesaj pentru mama sa după publicarea imaginilor controversate cu ispita Teo

În cele mai recente ediții de la Insula iubirii, Ella Vișan este surprinsă tot mai mult fie în compania, fie în apropiere de ispita Teo Costache. Cei doi fac ce fac și petrec tot mai mult timp împreună, apropierea dintre ei fiind mult decât evidentă pentru telespectatorii din fața micilor ecrane.

În apărarea sa, recent, Ella Vișan a simțit nevoia să le-o prezinte prietenilor virtuali pe mama sa. Pe o rețea de socializare, concurenta de la Insula iubirii a publicat două fotografii cu părintele ei, iar în dreptul acestora a scris un mesaj cu subînțeles, cel mai porbabil referitor la imaginile fierbinți cu ea și Teo – imagini difuzate în ultima perioadă la Tv.

”Știe ce drac de copil am fost și încă mai sunt. Dar până și Satana are o mamă de care se teme atunci când o sună și îi spune ”Vorbim acasă”, a scris Ella în dreptul imaginilor cu mama ei.

Ce a spus Andrei Lemnaru când a văzut apropierea dintre Ella și ispita Teo

Pus în fața imaginilor controversate cu iubita sa și ispita Teo, în cadrul unui fonfire incendiar, Andrei Lemnaru a ajuns rapid la o concluzie. Ella este cea care caută atenție din partea lui Teo, în timp ce ispita lasă lucrurile să își urmeze cursul firesc. Vizibil deranjat de ceea ce a văzut, concurentul a mărturisit că:

„Ea nu este Ella pe care o cunosc. Nu știam că consumă atât de mult alcool, iar privirile către Teo și neasumarea scriind bilețele, pot zice multe. Ce să mai zic în situația asta? Face ce simte, este despre es și ceea ce simte. Normal că mă doare, că eu nu am cunoscut-o așa. Să venim aici, să aflu chestiile astea”, a spus Andrei Lemnaru la bonfire.

