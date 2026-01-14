Cum arăta Nicoleta Drăgușin în 2008. A fost primul reporter CNN pe care România și Kanal D l-au avut

Lumea televiziunii românești a fost profund marcată de moartea jurnalistei Nicoleta Drăgușin, o figură discretă, dar extrem de influentă din spatele și din fața camerelor de filmat. Plecarea sa dintre noi, la doar 46 de ani, a readus în atenție parcursul unei cariere solide. Iată cum arăta acesta în 2008!

Cu o carieră de peste două decenii în spate, Nicoleta Drăgușin a murit subit, iar colegii și familia sunt îndurerați de această pierdere. În ultima perioadă din viața ei, Nicoleta Drăgușin s-a luptat cu o boală nemiloasă care a evoluat rapid și neașteptat. Nimeni nu se aștepta la acest deznodământ tragic.

Cum arăta Nicoleta Drăgușin în 2008

Un moment definitoriu în cariera sa a fost anul 2008, când Nicoleta Drăgușin a intrat într-o nouă etapă profesională, odată cu implicarea în proiecte cu deschidere internațională. Tot atunci, imaginea sa era semnificativ diferită față de cea cu care publicul s-a obișnuit în anii următori. În 2008, jurnalista avea o coafură mult mai scurtă, cu părul tuns până la nivelul umerilor, într-o nuanță șaten care îi conferea un aer sobru și extrem de profesionist.

Stilul său era unul simplu, lipsit de artificii, concentrat mai degrabă pe funcționalitate decât pe apariția estetică. Privind imaginile din acea perioadă, cu greu ai fi putut face legătura cu figura matură și bine definită profesional pe care telespectatorii aveau să o recunoască mai târziu.

Experiența acumulată în cadrul CNN a deschis drumul Nicoletei Drăgușin către funcția de World View Contributor, implicându-se în stagii de pregătire la sediul CNN din Atlanta și devenind primul corespondent CNN în România. De asemenea, a colaborat cu France 24 International, consolidându-și statutul de jurnalist internațional recunoscut. În cariera sa, a trecut și pe la posturi românești importante precum OTV și Realitatea TV, unde a deținut poziții de conducere în departamentele de știri internaționale.

