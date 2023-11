Cum arată o vacanță perfectă, în cea mai scumpă zonă a Italiei! Un cuplu celebru de la noi, ponturi despre escapada romantică

Sardinia, Capri sau Sicilia sunt doar câteva „perle” mediteranene, unde vedetele noastre aleg să își petreacă vacanțele de vară. Însă, în această perioadă a anului o altă destinație face furori printre celebrități. Iar un cuplu de artiști de la noi ne-a povestit despre escapada romantică pe care au avut-o acolo.

Iuliana și Costin Ghinea, fondatorii Prestige Orchestra, au plecat pentru 3 zile într-o vacanță romantică în cea mai scumpă destinație din Italia. Deși au scos din buzunar foarte mulți bani pentru a se putea bucura de frumusețile zonei, acest lucru nu a mai contat pentru că au reușit să se relaxeze și să își încarce bateriile. Mai mult, cei doi artiști au oferit declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre momentele petrecute acolo.

Cuplul celebru, vacanță în cea mai scumpă zonă a Italiei

Iuliana și Costin Ghinea și-au luat 3 zile timp doar pentru ei doi și au zburat într-o vacanță romantică în cea mai scumpă destinație din Italia. Este vorba despre Lacul Como, o zonă spectaculoasă cu peisaje de poveste. Situat în nordul Italiei, în regiunea Lombradia, este lac alpin, înconjurat de munți. Astfel că mirajul pe acre îl oferă este unul de basm.

„Italia este o poveste frumoasă, este ca un vis pe care-l retrăim de fiecare dată când ajungem aici. De la mâncare, stil de viață, peisaje, experiența în sine ne oferă bucurie și, da, de ce să nu recunoaștem, inspirație pentru proiectele profesionale pe care le avem în vedere în perioada următoare.

De această dată, am ales să vizităm zona Lacului Como, o destinație atât de iubită de oamenii care sunt obișnuiți să viziteze locuri în luxul este cuvântul de ordine.”, a declarat Iuliana Ghinea, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Artiștii recunoscuți pentru show-urile impresionante pe care le pun în scenă au găsit locul perfect, unde să scape pentru câteva zile de viața cotidiană și să își încarce bateriile. Cei doi recunosc faptul că prețurile nu sunt deloc mici, dar încearcă să împartă corect finanțele.

„Suntem de părere că less is more, motiv pentru care atunci când vrem să ne relaxăm cu adevărat, locațiile glamour sunt cele care ni se potrivesc.

O concepție pe care o adoptăm și atunci când vine vorba de activitatea profesională, unde nu facem rabat atunci când vine vorba despre calitate.

Desigur, costurile sunt pe măsură, însă, după ce ne asigurăm că finanțele sunt direcționate corect către familie și Prestige Orchestra, cu restul alegem să ne bucurăm sufletele.”, a adăugat Iuliana Ghinea.

Cât au plătit pentru un expresso

Fondatorii Prestige Orchestra s-au bucurat de o priveliște spectaculoasă, însă și costurile sunt pe măsură. În zona Lacului Como, doar un expresso costă 25 de euro. Însă, satisfacția pe care au primit-o în urma acestei călătorii a fost mult mai importantă.

„Călătoriile sunt parte din viața noastră. Datorită contractelor pe care le încheiem cu Prestige Orchestra călătorim în toată România pe parcursul anului, motiv pentru care atunci când vrem să ne relaxăm, alegem o destinație din străinătate.

Considerăm că turismul este parte din evoluția noastră personală, călătoriile ne îmbogățesc atât din punct de vedere uman, cât și din punct de profesional.”, a completat Costin Ghinea, pentru CANCAN.RO.