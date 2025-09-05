Cum arăta Oana Monea înainte de operațiile estetice. Ispita este de nerecunoscut

Oana Monea a cucerit telespectatorii Insula Iubirii cu frumusețea sa. Cu părul blond, ochii albaștri și un chip angelic, ea a ajuns rapid în rolul de ispită supremă. Totuși, puțini știu cum arăta ea înainte de operațiile estetice. Află, în articol, toate detaliile!

Oana Monea, în vârstă de 34 de ani, s-a întors la Insula Iubirii, având rolul de ispită supremă. Aceasta a mai participat și în sezoanele 6 și 7, așa că nu este deloc străină de formatul emisiunii. La fiecare apariție a sa, blondina a reușit să cucerească rapid câte un concurent. Ea este extrem de frumoasă și a reușit mereu să atragă toate privirile. De-a lungul anilor, s-a schimbat foarte mult, iar acum este de nerecunoscut.

Cum arăta Oana Monea înainte de operațiile estetice

Oana Monea a atras mereu toate privirile atunci când a apărut la Insula Iubirii. Cu ochii albaștri și un chip angelic, tânăra s-a făcut remarcată și chiar a câștigat titlul de ispită supremă. Ei bine, puțini știu cum arăta înainte de operațiile estetice. Recent, au ieșit la iveală câteva fotografii din trecutul ei, surprinzându-i pe fani.

De-a lungul anilor, ispita show-ului de la Antena 1 s-a schimbat complet, iar acum este de nerecunoscut. A renunțat la părul roșcat și s-a vopsit blondă. De asemenea, Oana Monea și-a făcut îmbunătățiri la nivelul feței. Într-adevăr, zâmbetul a rămas la fel și este inconfundabil.

Oana Monea a mai participat la Insula Iubirii în sezoanele 6 și 7. De fiecare dată, blondina a frânt câte o inimă. În sezonul 9, ispita l-a cucerit pe Marius Avram, iar cei doi au plecat împreună din Thailanda. Încă de la început, ea a dat de înțeles că vrea să își găsească jumătatea.

„M-am întors la Insula iubirii cu inima deschisă. Vreau să fiu mai relaxată, mai naturală, vreau să mă bucur de absolut orice. Dacă va fi să am o interacțiunea, îmi doresc să fie 100% naturală, nu îmi mai doresc să ispitesc doar ca cineva să își facă testul, iar la sfârșit să îi spun că eu am fost doar o ispită”, a spus Oana Monea la Insula Iubirii.

Ispita de la Insula Iubirii a urmat cursurile Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din București, însă nu și-a construit o carieră în domeniu. Tânăra s-a îndreptat către afaceri. Acum, blondina deține un salon de înfrumusețare în Constanța și un magazin online. De asemenea, oferă cursuri specializate în domeniul frumuseții.

