Cum arată prânzul gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. Influencerița Diana Secara a filmat tot

Războiul declanșat în Orientul Mijlociu a băgat spaima în românii care se aflau în Dubai. Multe zbori s-au anulat, iar oamenii nu au mai putut să se întoarcă acasă. Cei care au rămas încă prinși în Dubai trebuie să știe că unele restaurante de lux oferă prânzuri gratuite. O româncă s-a bucurat de această oferă și le-a arătat tuturor cum arată prânzul gratuit pentru turiștii din Dubai.

Mulți români au trecut recent prin clipe dramatice. Aceștia sunt blocați de câteva zile în mijlocul războiului din Orient. Pe unii bombardamentele i-au prins în timpul pelerinajului din Israel, iar pe alţii în timp ce se distrau în extravagantul Dubai. Potrivit MAE, sunt 14.000 de români în Emiratele Arabe Unite. Printre ei se numără și Diana și soțul său.

Cum arată prânzul gratuit pentru turiștii blocați în Dubai

Având în vedere contextul tensionat și anulările pe bandă rulantă ale zborurilor, mulți români sunt încă prinși în Dubai. Iar pentru a veni în ajutorul turiștilor blocați, unele dintre restaurantele de lux din Dubai oferă prânzuri gratuite.

De această gratuitate s-au burat și Diana și soțul său. În perioada de iarnă cei doi locuiesc în Dubai, iar bombardamentele i-au surprins fix când trebuiau să plece în Nepal. Iar pentru că avionul lor a fost anulat, aceștia s-au putut bucura de un prânz gratuit la un restaurant de lux.

Fără să scoată niciun ban din buzunar, cei doi au beneficiat de un meniu complet, format din starter, fel principal și desert. În mod normal, toate acestea costă în jur de 60 de euro. Diana și partenerul ei au fost încântați de masa copioasă și i-a sfătuit și pe alții să profite de ofertă.

„Am venit să luam prânzul într-un restaurant de aici din Dubai care oferă mese gratuite turiștilor care au rămas blocați aici. Dacă încă sunteți aici să știți că puteți beneficia și voi de asta. Când am ajuns la restaurant ne-au informat că ne putem alege un starter, un fel principal și un desert și toate băuturile non alcoolice sunt incluse în această gratuitate. Noi locuim aici în perioada de iarnă, dar acum chiar am avut un zbor anulat pentru că trebuia să mergem 4 zile în Nepal. (…) Deși nu am vrut desert, băieții nu ne-au lăsat să plecăm fără o tartă și câteva fructe. Au fost super simpatici, ne-am împrietenit cu ei, ne-au plimbat prin tot restaurantul . Dacă sunteți încă prinși aici în Dubai să știți că puteți merge la ei să luați prânzul. Este super elegant locul și este foarte bună mâncarea. Nu o să plătiți nimic pentru prânzul vostru, trebuie doar să le lăsați un mesaj pe Instagram”, a spus Diana, în mediul online.

Foto:TikTok / Video: TikTok