Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie. „Am suferit pentru poza asta de m-am tăvălit la propriu”

De: Delina Filip 08/08/2025 | 18:51
Raluca Bădulescu pare că a descoperit rețeta tinereții veșnice. Blondina arată mai bine acum la 50 de ani decât în tinerețe și poate concura chiar și cu fetele de 20 de ani. După ce și-a uimit fanii atunci când a anunțat că și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți, acum blondina a început să fie din ce în ce mai dezinhibată și pe conturile unde nu trebuie să plătești ca să o vezi. Creatoarea de modă a rupt norma pe yacht în cea mai recentă vacanță a ei. 

Raluca Bădulescu nu ține cont de vârstă în niciun aspect al vieții sale. S-a înscris la Asia Express, deși competiția este extrem de dură, poartă ținute extrem de sexy și tocuri dintotdeauna și, mai nou, a decis să își facă și cont pe o platformă pentru adulți. Vedeta pare că sfidează timpul, iar cea mai recentă fotografie cu ea subliniază și mai mult acest lucru!

Raluca Bădulescu a stârnit imaginația fanilor! Blondina arată demențial

Deși de multe ori a fost criticată că este prea slabă, Raluca Bădulescu nu apleacă urechea la ce spune lumea despre ea și se arată în ipostaze care o avantajează. Are 50 de ani, dar nu se ferește nici să poarte fuste scurte, decolteuri sau costume de baie minuscule. De data aceasta, blondina s-a fotografiat pe un yacht în Ibiza în timp ce purta un costum de baie alb care îi lăsa la vedere silueta filiformă.

Aceasta este fotografia care a făcut ravagii printre urmăritorii Ralucăi Bădulescu. Vedeta a stârnit numeroase comentarii, iar fanii au înroșit butonul de like. Concurenta de la Asia Express a ales să poarte un costum de baie alb, minuscul, care îi scotea în evidență talia de viespe, sânii rotunzi și trupul sculptat.

„Vă jur, poza asta e făcută cu #bloodsweatandtears, să mor… Pentru că mie nu îmi place pe mare, sub mare, peste mare, îmi place pe val, dar nu pe mare. Am zis și eu să merg cu toți care suntem aici, la Ibiza, măcar o zi pe yacht-ul vieții, să îmi fac măcar o poză, să sufăr de mine artistic… Am suferit pentru poza asta, m-am tăvălit la propriu de rău de mare, de toate nenorocirile, am și terorizat pe toată lumea că mor azi etc”, a scris Raluca Bădulescu în dreptul imaginii.

