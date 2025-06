Cum arată și cu ce se ocupă Lucy Lawless, protagonista din „Xena, prințesa războinică”, la 57 de ani

Lucy Lawless a sărbătorit 30 de ani de la premiera serialului “Xena: Prințesă războinică”, care i-a adus celebritatea. Lawless a interpretat personajul titular din serialul fantasy american timp de șase ani, din 1995 până în 2001.

Lawless s-a reîntâlnit cu colega sa din Xena, Renee O’Connor, care a interpretat rolul lui Gabrielle, la Armageddon Expo din Auckland, conform 1 NEWS.

Cele două au rememorat cum au împărțit micul ecran timp de șase ani.

„Volumul de muncă a fost uluitor și mă uimește faptul că am putut lucra atât de mult – fiind tânără și dornică de afirmare”, a adăugat Lawless.

„Al treizecilea an de când a început serialul. Vă vine să credeți?” a spus O’Connor.

O’Connor a spus că fanii o întreabă adesea despre scenele de luptă, scene pe care actorii „trebuiau să le învețe chiar în ziua când erau filmare”.

Deși serialul s-a încheiat în urmă cu mai bine de două decenii, are încă un public pasionat.

Mai recent, Lucy Lawless s-a reorientat și a trecut de la actorie la regie – filmul ei de debut este un documentar despre Margaret Moth, o corespondentă de război neconvențională.

Documentarul „Never Look Away” a avut premiera la Festivalul Internațional de Film al Noii Zeelande din 2024.

Născută Margaret Wilson în Gisborne, Noua Zeelandă, în 1951, Margaret Moth a devenit o corespondentă de război curajoasă care a căutat misiuni din ce în ce mai periculoase, cum ar fi în Cisiordania, unde a fost împușcată în picior de un soldat israelian, sau la Sarajevo, unde glonțul unui lunetist i-a distrus maxilarul inferior.

Lawless a povestit cum a fost abordată de cea mai bună prietenă a lui Moth (care a încetat din viață în 2010) pentru a realiza documentarul și a fost imediat absorbită de idee.

Proiectul de documentar a ajuns la Lawless prin intermediul soțului ei, Robert Tapert, producător de filme și co-creator al serialului “Xena”. El a refuzat proiectul atunci când i-a fost prezentat de prietena lui Moth, dar acesta i-a sugerat în schimb soției sale, care nici măcar nu se gândise vreodată la regie.

„Nu eu am ales asta”, spune ea cu gravitate. „Povestea m-a ales pe mine. Am început să fac toate promisiunile astea pripite despre cum aș putea strânge banii, promisiuni pe care nu aveam de ce să le fac. Am fost posedată de Margaret!”