Vizitele la medicul estetician au devenit atât de banale, încât nu există vedetă din showbiz-ul autohton care să nu fi mers măcar o dată într-un astfel de cabinet. Unele au exagerat, dar altele s-au „tunat” finuț, iar trăsăturile doar și le-au accentuat. Le luăm pe toate la „verificat” și facem lista completă a intervențiilor pe care le-au bifat. CANCAN.RO are imagini pe care, cu siguranță, vedetele le vor dispărute!

Naturalețea nu mai pare să fie la modă, iar celebritățile împărtășesc adesea acest punct de vedere! Fie că vorbim despre influenceri, vedete TV sau artiști, toți au trecut măcar o dată pragul cabinetului medicului estetician. Unii nu s-au mai putut opri și s-au „transformat” total, iar alții încă mai seamănă cu versiunea inițială.

Astăzi, răsfoind arhiva CANCAN.RO, ne-am oprit la Simona Trașcă.

Cum arăta Simona înainte să ajungă pe mâna esteticienilor

De tinerică a fost tentată Simona Trașcă să se supună unor operații estetice, iar ulterior avea să devină ”veterană” în domeniu. Peste 10 intervenții chirurgicale de remodelare are la activ Simona, la cei 42 de ani pe care i-a împlinit chiar pe 1 ianuarie. Cum arăta fosta asistentă TV atunci când bisturiul încă nu se „lansase” pe pielea ei? Avem imaginea de colecție, pe care, probabil, nici chiar diva nu ar recunoaște-o imediat!

Simona Trașcă avea să treacă prin mai multe operații, de toate felurile, începând cu silicoanele mamare, continuând cu nasul (operat de două ori), lipoaspirația la bărbia dublă, rinoplastia, injectarea buzelor cu acid hialuronic și terminând cu o ”frumusețe” de posterior mărit.

Simona Trașcă, obligată să se opereze la sâni

Simona se simte foarte bine așa. Doar că acum îi este teamă de operații. Și musai trebuie să facă una, la silicoanele mamare, pe care este obligată să le schimbe în cel mai scurt timp. Chiar fosta asistentă TV oferea dezvăluiri, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

”Am probleme la sâni, trebuie să mă operez și mi-e frică. Tot caut doctor bun pentru așa ceva, am fost la consultații, am zis, zilele trecute, gata, mă operez la sfârșit de lună. Dar mi-e frică maxim, nu cred că mă operez. Nu-mi vine să cred că am ajuns așa fricoasă!

Și prefer să stau așa, naturală, că de un an s-au dus toate, botox, acid, tot, pa. Să ajung așa eu, care la trei luni mai mergeam să-mi mai injectez puțin buzele… M-am programat acum doi ani pentru sâni, dar am zis că dacă mai pot să trag de timp… Am anulat operația. Și am niște dureri…”, a spus Simona.

Avea să facă însă haz de necaz. ”Din cea mai tupeistă pe operații, că eram cam inconștientă, îmi făceam și când nu aveam nevoie, dacă eu așa consideram, acum îmi este frică. Mi-am bătut recordul, un an fără măcar o intervenție, nici botox, nici pentru buze, nimic!

Trebuie să mă operez. Au trecut vreo 8-9 ani de la ultima operație la sâni. Nu pot să stau așa. Nu pot să o mai lungesc, dar mi-e o frică!

Acum am silicoane full D. Nu mi le schimbă la operația pe care trebuie s-o fac. La 10 ani se recomandă schimbarea. Dar să văd cât mai pot trage de timp, când mă operez, să mi le și schimbe. Eram decisă s-o fac, acum, dar m-am răzgândit de frică”, completa Simona.

