Cum arată sora secretă a Monicăi Tatoiu! „Anul acesta am descoperit-o”

De: Denisa Iordache 04/11/2025 | 17:12
Monica Tatoiu/ sursă foto: captură video
Monica Tatoiu și-a luat prin surprindere fanii cu cea mai recentă dezvăluire. Vedeta a vorbit despre sora ei secretă și a povestit cum a întâlnit-o pe aceasta. Afla mai multe detalii în articol!

Monica Tatoiu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezențe din showbiz. Vedeta și-a obișnuit fanii cu sinceritatea ei legată de viața personală și nu s-a ferit niciodată să vorbească despre întâmplări inedite din viața ei.

Cum și-a cunoscut Monica Tatoiu sora secretă

Recent, femeia de afaceri a vorbit despre prima întâlnire pe care a avut-o cu sora ei vitregă, care este mai mare decât ea cu 10 ani. Cele două s-au întâlnit total neașteptat, iar momentul a fost unul plin de emoție. Povestea celor două este una demnă de filme. Tatăl ei a avut o relație cu o femeie în timpul războiului, dar s-a despărțit de aceasta atunci când s-a întors acasă. Fata celor doi, sora vitregă a Monicăi Tatoiu, nu a știut niciodată nimic despre viața secretă a tatălui ei.

„Tatăl meu a fost în armata română, pe front, l-au împușcat în 22 august, a stat o lună în spital și l-au trimis în munții Tatra. A stat acolo până la sfârșitul războiului. În 1945 s-a întors acasă. Acolo, la familia aia era o fată. (…) L-a iubit pe tata toată viața ei. S-a căsătorit cu un domn care a iubit-o pe mama ei, pe iubita lui tata, și i-a făcut și doi copii, dar ea toată viața l-a căutat pe tata. Tata, fiind ofițer al armatei române, nu au vrut să îi dea nicio informație. Tata nu a știut”, a spus Monica Tatoiu la un post TV.

Cele două s-au găsit după ce un nepot al femeii a postat o fotografie cu tatăl Monicăi Tatoiu, iar cineva care îl cunoștea pe nepotul femeii a văzut. Astfel, printr-o greșeală, cele două au aflat una de cealaltă.

„Nepotul ei a pus poza lui tata și a întrebat dacă cineva știe cine e. Un tip care lucra cu băiatul fratelui meu în IT zice: am eu pe cineva care seamănă cu bărbatul din poză. (…) Fratele meu și cumnata s-au dus și s-au întâlnit cu ei. Ea e străbunică. (…) Ea seamănă mai mult cu fratele meu decât cu mine. Anul ăsta am descoperit-o. Ea are 80 de ani. Sunt 10 ani între noi”, a mai spus Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu și sora ei. Sursă foto: CAPTURĂ TV

×