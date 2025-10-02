Acasă » Știri » Boala GRAVĂ de care suferă Monica Tatoiu. Nu există niciun tratament: ”Voi ajunge în scaunul cu rotile!”

De: Irina Vlad 02/10/2025 | 20:44
Monica Tatoiu (69 de ani) a vorbit despre afecțiunea medicală cruntă de care suferă de mai bine de 40 de ani. Zi de zi, femeia de afaceri se chinuie să ducă boala pe picioare, însă este conștientă că la un moment dat riscă să ajungă într-un scaun cu rotile. 

Recent, Monica Tatoiu a făcut o serie de confesiuni dureroase despre starea sa de sănătate. Se confruntă cu o boală autoimună, boală care capătă forme și modificări urâte, extrem de neplăcute și imposibil de tratat.

Monica Tatoiu: ”Într-o zi, voi ajunge în scaunul cu rotile”

Monica Tatoiu suferă de artrită psoriazică, similar psoriazisului, o afecțiune genetică pe care a moștenit-o de la tatăl ei, și pe care i-a transmis-o și fiului ei. Boala i s-a declanașat când avea doar 24 de ani, iar de atunci se chinuie să țină afecțiunea în frâu.

Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, femeia de afaceri susține că nu există un tratament medicamentos pentru afecțiunea cronică de care suferă, iar în timp, durerea și rigiditatea articulară devin din ce în ce mai greu de suportat.

„Boala ia forme foarte urâte. Nu te vindeci, o moștenești, în cazul meu e boală luată de la tata, iar fiul meu m-a moștenit pe mine, n-am ce să-i fac, asta-i viața și nu există tratament.

Există doar unul, niște injecții, dar care-ți afectează ficatul sau altele, ca la vaccinuri. Fiul meu era disperat. Mie mi s-a declanșat la 24 de ani și țin minte cum eram la 28, o reptilă de sus până jos. Imaginați-vă o fată tânără plină de bube”, a povestit Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu a mărturisit că boala își pune amprenta asupra vieții sale de zi cu zi și deja s-a obișnuit cu gândul că cel mai probabil va ajunge într-un scaun cu rotile – din cauză că boala îi ”mănâncă” din articulații – însă încearcă să își păstreze spiritul pozitiv și o viață cât mai activă.

Artrita psoriazică este o afecțiune inflamatorie care afectează articulațiile, tendoanele și ligamentele. Tratamentul include medicamente care pot controla inflamația și durerile articulare, însă nu pot vindeca boala.

„Merg mai bine, dar nu pot să car sacoșe, nu pot să urc și să cobor scările. Singurul sport pe care îl mai pot face sunt scufundările. Am psoriazis artritic, care îmi mănâncă încheieturile. Sunt zile în care nu pot purta nici verighetă, căci mi se umflă degetele. Într-o zi, voi ajunge în scaunul cu rotile!”, a spus Monica Tatoiu în podcastul lui Teo Trandafir.

 

