Planul Monicăi Tatoiu în cazul în care își va pierde întreaga avere: ”Nu o să plâng!”

Monica Tatoiu, celebra femeie de afaceri în vârstă de 69 de ani, spune că nu se teme de sărăcie. Invitată în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, milionara a spus ce ar face dacă, ipotetic, și-ar pierde întreaga avere.

Îndrăgita afaceristă este cunoscută ca fiind mereu sinceră cu numeroase aspecte din viața sa personală și profesională. Aceasta răspunde de fiecare dată curiozităților tuturor celor din jur și nu ezită să dezvăluie chiar și cele mai mici detalii din intimitatea sa.

Ce ar face Monica Tatoiu dacă ar rămâne fără bani

Recent, Monica Tatoiu a vorbit despre ce ar fi dispusă să facă dacă și-ar pierde întreaga avere. Este o celebră femeie de afaceri, dar și doctor în matematică și este cunoscută, mai ales, pentru stilul său de viață luxos, iar acest lucru se datorează muncii sale de-a lungul anilor. Aceasta a spus că dacă va fi nevoită să treacă printr-o situație economică precară, va găsi o modalitate de a-și pune în valoare experiența dobândită de-a lungul anilor.

„Citesc despre Războiul Peloponesiac, despre noua hartă economică a Pacificului… Vreau să îmi dau un doctorat în Economia Pacificului, dar nu mă primește nimeni. Vreau să mi-l dau în China. Nu pot să fac ceva, fac altceva, dar nu stau și aștept să vină moartea…

Eu asta am învățat, dacă o să fie criză economică. Rămân fără bani, nu îți imagina că o să plâng… Dau meditații, fac pe profesora unui copil dintr-o familie cu bani, nu îmi e rușine să muncesc. Nu pot să fac baie o dată pe lună, s-a mai întâmplat…”, a spus ea.

Mai mult decât atât, afacerista a vorbit și despre problemele de sănătate prin care trece și care o afectează în prezent. Milionara suferă de psoriazis artritic, o afecțiune inflamatorie care îi provoacă dificultăți de mișcare, dar și dureri foarte mari. Din cauza acesteia, nu mai poate fi al fel de activă fizic, așa cum era în trecut și a fost nevoită să renunțe la dans și la golf, activități care îi plăceau foarte mult.

„Merg mai bine, dar nu pot să car. Nu pot să urc și să cobor scările. De exemplu, singurul sport pe care îl mai pot face sunt scufundările. La scufundări ai chestia aia în spate și dacă trebuie să calc pe o chestie plutitoare, dar să mă urc pe o barcă, nu pot. Pentru toată viața… Și va fi tot mai rău.

Am psoriazis artritic, care atacă încheieturile. De exemplu, sunt zile când nu pot să port verighetă pentru că toată încheietura se umflă. O să ajung probabil în scaun cu rotile. Am un prieten grec care are 80 și ceva de ani și face niște injecții. Mi-e frică să fac injecții, riscul este să îmi facă praf ficatul. Nu mai schiez, nu mai joc golf, nu mai dansez…”, a mai povestit Monica Tatoiu.

