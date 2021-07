Cum arată soția lui Denis Ștefan în luna a șaptea de sarcină. Imaginea a adunat mii de like-uri

Denis Ștefan și Cristina formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea mondenă. Aceștia sunt împreună din anul 2012 și au împreună o fetiță, Delia Maria, în vâstă de 7 ani.

Însă, familia celor doi se va mări peste numai două luni. Fosta bebelușă de la ”Cronica Cârcotașilor” a postat, recent, o fotografie alături de familia sa, la plajă, imagine ce a adunat mii de like-uri. ”Buna dimineata!!🌊💙 Ultimul an in formula de 3!🙈🤰🏻 Voi va dati seama cand o sa apara sotul cu 3 fete superbe la plaja??? Abia astept sa refacem poza! N E B U N I E ce o sa fie!!😂❤️”, a scris bruneta în descrierea fotografiei.

View this post on Instagram A post shared by 𝓒𝓻𝓲𝓼𝓽𝓲𝓷𝓪 𝓢𝓽𝓮𝓯𝓪𝓷💍👨‍👩‍👧🇹🇩 (@cristina.stefan.oficial)

Cum au anunțat că vor deveni părinți pentru a doua oară

Cristina și Denis Ștefan au dat vestea că vor deveni pentru a doua oară părinți pe rețelele sociale, spre încântarea fnailor. Frumoasa brunetă a postat pe Instagram o fotografie înduioșătoare de familie pentru anunțul celei de-a doua sarcini. Soția actorului Denis Ștefan le-a spus fanilor că nu este preocupată de kilograme, ci de un echilibru între alimentație și mișcare, pentru sănătatea ei și a bebelușului din burtică.„Bucurie nemărginită în familia noastră! Delia va fi surioara cea mare! Suntem tare emoționați, bucuroși și recunoscători pentru această binecuvântare pe care o primim a două oară!”, a scris Cristina Ștefan în dreptul fotografiei în care apare alături de fiica ei, de soțul ei și de un cal, animalul de care Denis Ștefan este profund îndrăgostit.

Partenera lui Denis Ștefan a declarat că de această dată burtica s-a făcut vizibilă mult mai repede ca la prima sarcină, însă nu își face probleme în cea ce privește silueta. (CITEȘTE ȘI: DENIS ȘTEFAN VA DEVENIT TATĂ DE FATĂ PENTRU A DOUA ORĂ! VIITOARE MĂMICĂ A DEZVĂLUIT SEXUL BEBELUȘULUI)

„Sunt foarte activă, dansez, silueta mea este una foarte ok, nu mă gândesc prea tare cum va fi pe parcurs, stilul de viață e același, cu alimentația sunt un pic mai atentă. Am mai multă grijă acum pentru bebe. În rest, ne comportăm normal. Față de prima sarcină burtica s-a văzut mult mai repede, este mult mai mare și nu mai aveam cum să ascund lucrul acesta. Acum am simțit că este momentul pentru că știu că totul este în ordine. Sunt foarte mândră și o să arăt asta în toate postările mele”, a declarat Cristina Ștefan.

