Cum arată Tudor, fiul cel mare al Gabrielei Firea. Tânărul a împlinit 30 de ani: „Eram o mamă tânără”

Gabriela Firea și-a impresionat recent fanii din mediul online. Cu ocazia zile de naștere a fiului său cel mare, aceasta i-a transmis o urare specială în mediul online. Mai mult, mesajul emoționant a fost însoțit și de numeroase fotografii cu Tudor, de pe vremea când era numai un copil. Ce i-a transmis Gabriela Firea fiului său?

Tudor este fiul cel mare al Gabrielei Firea, din mariajul cu regretatul Rasvan Firea. Este primul copil, așa că relația dintre ei este una specială. Fostul edil al Capitalei mai are doi fii din căsnicia cu Florin Pandele, primarul orașului Voluntari. Este vorba despre David Petru și mezinul familiei, Zian-Mihail.

Gabriela Firea, mesaj emoționant pentru fiul său

Așa cum spunem, recent, Gabriela Firea și-a luat prin surprindere urmăritorii din mediul online. Aceasta a făcut o postare specială, emoționantă, dedicată fiului său cel mare. Mai exact, Tudor și-a aniversat recent ziua de naștere, iar momentul a fost marcat de Gabriela Firea.

Tânărul a împlinit vârsta de 30 de ani, iar mama lui a ținut să îi facă o urare specială cu această ocazie. În mesajul postat, fostul edil al Capitalei i-a urat lui Tudor toate cele bune și a vorbit și despre perioada în care el a venit pe lume.

Mai mult, aceasta a avut numai cuvinte de laudă la adresa fiului său, despre care spune că este un om discret, altruist și prietenos. De asemenea, Gabriela Firea a împărtășit și mai multe fotografii de pe vremea când Tudor era numai un copil.

„La mulți ani fericiți, Tudor! Acum 30 de ani, se năștea primul meu copil. Eram o mamă tânără și fără niciun pic de experiență pentru a-l crește, dar iubirea pentru primul născut m-a determinat să învăț rapid totul, din zbor, de la alte mămici, multe din Televiziunea Publică, unde lucram atunci. Am și acum emoții când îmi amintesc primele nopți nedormite, prima stare febrilă sau primul dințișor căzut. Dragă Tudor, să ai o viață plină de sănătate și bucurii! Să te bucuri de minunata ta soție, Eva, și de familia voastră! Ai fost un copil sensibil, discret, altruist, prietenos, foarte iubitor de animăluțe de casă și ai devenit un tânăr familist, responsabil. Te iubim!”, este urarea specială transmisă de Gabrielei Firea, în mediul online.

Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac furori pe internet

Andra Măruță și-a explicat derapajul viral în care vorbește urât! Cum a reacționat Delia când a auzit?

Foto: Facebook