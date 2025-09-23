Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac furori pe internet

Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei și actual membru al Parlamentului European, și-a surprins recent urmăritorii din mediul online. Nu este vorba despre un anunț politic, ci despre transformarea sa. Din imaginile publicate în mediul online pare că Gabriela Firea și-a dorit o îmbunătățire a aspectului și a trecut de câteva ori pragul cabinetului medicului estetician. Cum arată acum blondina?

Gabriela Firea este activă în mediul online, acolo unde publică aproape zilnic câte o fotografie. Cei care o urmăresc au observat în ultima perioadă câteva schimbări. Chipul ei pare mai tânără, iar mulți au tras concluzia că blondina s-a lăsat pe mâinile medicului estetician. Intervențiile la care aceasta a apelat nu sunt unele exagerate, dar sunt totuși vizibile.

Punctual, de pe chipul Gabrielei Firea au dispărut ridurile fine care îi trădau vârsta. De asemenea, buzele acesteia par ceva mai pline și mai bine conturate. Mai mult, zona ochilor pare și ea vizibil întinerită, semn că poate blondina a recurs și la o blefaroplastie pentru ridicarea pleoapelor.

Pentru moment, Gabriela Firea nu au confirmat public acest aspect, însă fanii au sesizat totul și nu s-au abținut din a face câteva observații în secțiunea de comentarii. Unii o laudă pentru noul aspect, iar alții o critică pentru că a apelat la astfel de proceduri.

Gabriela Firea vrea, din nou, la Primăria Capitalei

În urmă cu o lună, Gabriela Firea declara, la finalul unei ședinței PSD, că vrea să candideze din nou pentru Primăria Capitalei, iar susținerea sa de către colegii de partid va fi discutată la următoarea reuniune a formațiunii.

„Discutăm, vedem, dacă vor avea loc alegeri în primul rând. Discutăm la următoarea ședință, așa am stabilit acum”, declara Gabriela Firea, la acea vreme.

De atunci s-a așternut liniștea, însă la doar câteva zile după ce Nicușor Dan a fost ales președinte Gabriela Firea a cerut sondaje interne în PSD pentru alegerea viitorului candidat la postul de primar general.

„Să-i consultăm pe colegii de la sectoare și de la organizațiile interne. Și cu măsurarea corectă (prin sondaje profesioniste) a colegilor președinți de organizații ale sectoarelor, primari, parlamentari, personalități, foști miniștri din București. Într-o echipă, deciziile trebuie luate împreună și pe baze corecte. Am văzut ce înseamnă să nu avem o strategie coerentă, să improvizăm, să se decidă de sus, dintr-un cabinet, fără să se țină cont de membrii și simpatizanții noștri”, declara Gabriela Firea în luna mai.

Foto: Instagram