Cum au convins-o şefii de la Antena 1 pe Mihaela Tatu să se întoarcă pe micile ecrane: „Îmi luasem gândul”

Mihaela Tatu a făcut istorie în televiziune cu emisiunea “De 3 ori femeie”, după care a dispărut ani buni de pe micul ecran. Propuneri a avut, dar nu s-a regăsit în formatele respective, așa că s-a reinventat, devenind trainer în tehnica și arta livrării discursului, dar a alocat timp și pentru ea călătorind în toată lumea. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Mihaela Tatu a dezvăluit că nu banii au motivat-o să bată palma cu Antena 1, dar și că face naveta de la București la Oradea la final de săptămână, unde și-a achiziționat o casă.

Mihaela Tatu este un munte de energie, iar acest lucru se vede și în emisiunea ei, “În direct cu România”, unde dezbate alături de specialiști teme actuale din diverse domenii. Vedeta a povestit, pentru CANCAN.RO, și aspecte legate de viață personală, precum și ce calități ar trebui să aibă un partener de viață.

Mihaela Tatu: “Am primit mai multe propuneri, însă nu m-am regăsit şi îmi luasem gândul”

CANCAN.RO: De-a lungul timpului ai primit propuneri de a reveni în televiziune și le-ai refuzat. Care au fost argumentele care te-au determinat să alegi Antena 1 și formatul “În direct cu România“?

Mihaela Tatu: Da, așa este, am primit mai multe propuneri, însă nu m-am regăsit şi îmi luasem gândul. Aveam şi am în continuare multe proiecte, dar acum, de când am început “În direct cu România” am lăsat deoparte câteva dintre ele, păstrând cursurile şi evenimentele din weekend, din afara țării.

Ce m-a determinat? Formatul emisiunii, care invită la dialog oameni de specialitate despre subiecte din viața noastră, existența juriului, care te duce cu gândul la procesul american, temele alese.

În urma timpului petrecut în fața televizorului rămâi cu ceva, în afară de entertainment, rămâi cu răspunsul la anumite întrebări, răspuns care este dat de către oameni de specialitate, psihologi, sociologi, oameni care au trecut prin situații de felul acela şi care pot să mai îmblânzească furia asta care ne caracterizează în ultima vreme, pe orice fel de temă.

CANCAN.RO: Ce rol a avut factorul financiar în această ecuație?

Mihaela Tatu: Niciunul. Nu am acceptat propunerea din raționamente financiare, deoarece proiectele mele îmi aduc starea de tihnă financiară. Chiar am reuşit să-mi achiziționez o casă, deci nu era niciun fel de problemă financiară.

Mihaela Tatu: “Locuința mea este la Oradea. La fiecare sfârşit de săptămână mă duc acolo”

CANCAN.RO: O dată cu revenirea în televiziune ai dat Oradea pe București. Cum te-ai readaptat într-un oraș în care ritmul e mult mai alert, este mai multa agitație și mai este și un trafic infernal?

Mihaela Tatu: Nu privesc aşa lucrurile. Eu am venit la Bucureşti pentru emisiune, însă casa mea, locuința mea este la Oradea. La fiecare sfârşit de săptămână mă duc acolo. Mi-am adus câinele aici, ca să nu se simtă singură. Așa cum aveam evenimentele și cursurile în țară înainte, așa este emisiunea acum în București. Atâta tot.

CANCAN.RO: Cum a fost revenirea pentru tine la cârma unei emisiuni în direct? Ai vreun ritual anume înainte sa intri pe post?

Mihaela Tatu: Prima săptămână de direct, cât şi cea anterioară au fost într-adevăr foarte pline, am avut multe intervenții în direct la colegii mei de la Antenă, încă aranjam ultimele detalii în locuința de aici şi am resimțit puțin programul. Dar, deja lucrurile s-au aşezat acum.

Am un program fix, în fiecare dimineață, mă trezesc mai devreme și îmi fac încălzirea aparatului de vorbire obligatoriu, asta o fac constant în fiecare dimineață în ultimii 50 de ani, apoi ies la plimbare cu Terra, merg la studio, discut împreună cu echipa subiectul și alegem împreună invitații potriviți fiecărei teme.

Nu sunt o împătimită a cafelelor, dacă e beau, dacă nu, nu.

Mihaela Tatu: “Fiica mea e imparțială și nu e un telespectator obișnuit”

CANCAN.RO: Ce feedback ai primit din partea Ioanei, fiica ta, în legătură cu noul capitol profesional pe care l-ai început?

Mihaela Tatu: Ioana e tot mai uimită de vitalitatea mea, de oamenii pe care îi strâng în jurul meu și cu ajutorul cărora construiesc. E foarte încântată, pentru că știe că dacă eu nu am activitate, mă întristez. Cu două săptămâni înainte de a începe emisiunea a venit la mine, am stat câteva zile în București, după aceea am fost în Brașov, apoi la Oradea, în casa cea nouă şi am revenit împreună la Bucureşti. Am petrecut timp frumos împreună şi a fost atât de bine.

Mă susține, îi place, vine cu completări când e nevoie, feedback zice ea. E o tipă tare, tare faină şi mă bazez pe părerea ei. E imparțială și nu e un telespectator obișnuit.

Mihaela Tatu: “Să aibă simțul umorului obligatoriu”

CANCAN.RO: În prezent există o persoană specială în viața ta, un partener de viață care ți-a câștigat încrederea? Ce calități are sau ar trebui să aibă?

Mihaela Tatu: În prezent, nu am un partener de viață, dar şi pentru că nu am timp. Mă bucur de familia mea extinsă, care e formată dintr-o țară întreagă, din toți cursanții mei, din toți finii mei, din cursanții din toată lumea, nu numai din Europa. Nu am timp de asta.

Sunt oameni care au destine. Eu cred că destinul meu e ăsta. Sunt înconjurată de multă lume, însă, în esență, sunt o solitară. Și am nevoie de timpul meu.

Cum ar trebui să fie un om alături de care… să îmi visez viața?

E destul de dificil, pentru că la această vârstă venim cu un bagaj în spate. Eu am un program clar, ușor spiritual, cu meditații, cu călătorii, cu plimbări, cu un anumit fel de a gândi. Ar trebui să fie un om foarte ocupat, la rândul lui, să nu depindă de mine foarte mult, așa cum nici eu să nu depind de el. Să împărtășim lucruri comune, să ne bucurăm împreună de lucruri, să-i placă să călătorească, să putem vorbi mult. Să am ce să învăț de la el e foarte important. Să aibă simțul umorului obligatoriu. Trebuie să fie un om echilibrat cu care să-mi fie drag să petrec timpul, să am ce să vorbesc cu el.

Mihaela Tatu: “Din fiecare situație și poveste pe care am trăit-o, am învățat câte ceva”

CANCAN.RO: Ce greșeli nu ar mai repeta Mihaela Tatu? Ce ai învățat din ele?

Mihaela Tatu: Măi, să știți că m-am gândit de foarte multe ori, mulți îmi pun întrebarea asta, ce greșeli n-aș mai face. Păi, știi, dacă sunt acum ceea ce sunt, este pentru că am făcut greșeli și am învățat din ele. Ce-am observat la mine este faptul că dacă eu trec printr-o situație neplăcută sau am luat o hotărâre nepotrivită sau nu m-am ținut de o decizie sau mai știu eu ce și toate astea s-au lăsat cu consecințe neplăcute în viața mea, nu stau să mă gândesc foarte mult la ce s-a întâmplat decât după ce am găsit soluția rezolvării problemei.

Găsind rezolvarea, am învățat lucruri, m-am înțelepțit și m-am împuternicit în viața mea.

În concluzie, din fiecare situație și poveste pe care am trăit-o, am învățat câte ceva.

Mai am probleme cu impulsivitatea. Face parte din mine, e berbecul din mine care atârnă greu. Ce să facă un berbec cu ascendent în leu, decât să muncească cu bucurie, să nu știe ce e ăla nu pot, să meargă înainte și să strângă oameni minunați în jurul lui. În concluzie, nu știu dacă aș schimba ceva, pentru că dacă sunt cum sunt acum și fac ceea ce fac cu entuziasm și cu bucurie și cu dăruire și cu iubire este pentru că… pentru că am făcut niște greșeli la un moment dat.

CANCAN.RO: Întotdeauna ai lăsat impresia că ești o femeie puternică și stăpână pe situație. Cât de vulnerabilă este totuși Mihaela Tatu în prezent?

Mihaela Tatu: Eu sunt un om puternic pentru că manageriez viața de atâta amar de vreme. Mă gândeam la parcursul vieții mele în ultimii 14 ani, mutarea mea la Oradea, faptul că mi-am cumpărat casa acolo, cum am reușit să mă redresez după ce am renunțat la televiziune, cum m-am așezat în propria existență, câtă voință am avut ca să mă apuc să învăț până n-am mai putut ca să pot să mă poziționez bine în zona de comunicare.

Pe de altă parte, cu toții avem vulnerabilități. Întotdeauna am fost și puternică, și vulnerabilă, pentru că așa suntem noi oamenii. Sunt femeie. Femeile au vulnerabilitățile lor emoționale, însă nu pot să pun degetul și să zic, uite asta e vulnerabilitatea mea. Sunt un om care trăiește momentul și poate că puterea mea vine tocmai din faptul că îmi place să trăiesc frumos și nu mă las prăvălită de viață și trântită și făcută zob nici de viață, nici de ființe în jurul meu care poate gândesc altfel. Da, știu cât a fost în spate, nu știu cât mai e în față. Nu mă apuc să stau să pierd timpul cu vulnerabilități și cu gânduri că eu aș fi nu știu cum.

Foto: Antena 1/Instagram

