Cum au fost surprinşi Loredana Groza şi Nick Casciaro aseară, după un concert. Fanii au fost în extaz

Loredana Groza și Nick Casciaro au susținut un moment pe scenă, seara trecută, într-un local cunoscut din Capitală. Cei doi au interpretat melodia ”The Time of My Life”, chiar piesa pe care au cântat-o, împreună, în finala ”X Factor”, sezonul zece.

Atât Loredana Groza, cât și Nick Casciaro, câștigătorul celui de-al zecelea sezon ”X Factor” de la Antena 1, sunt extrem de apreciați și iubiți de cei care îi ascultă. Seara trecută, după ce au susținut un concert într-un local cunoscut din Capitală, au coborât de pe scenă, iar fanii i-au „asaltat” imediat. Pe ecranul amplasat la scenă au rulat și imagini din timpul emisiunii ”X Factor”, mai cu seamă momentul pe care Nick Casciaro l-a susținut alături de cântăreața care i-a fost și mentor.

Fanii s-au bucurat extrem de mult să îi vadă împreună pe scena din local și să îi asculte. Mai mult decât atât, rețelele de socializare abundă în filmulețe din timpul concertului, semn că cei prezenți s-au simțit foarte bine seara trecută.

Vezi și CE SCRIE PRESA ITALIANĂ DESPRE RELAŢIA DINTRE LOREDANA GROZA ŞI NICK CASCIARO. ACUM E TOTUL CLAR

Citește și ILUZIE OPTICĂ SAU REALITATE?! LOREDANA GROZA ȘI-A SCĂPAT UN SÂN PE AFARĂ ÎN ACEASTĂ IMAGINE?!

Cine este Nick Casciaro, câștigătorul celui de-al zecelea sezon ”X Factor” de la Antena 1

Nick Casciaro este marele câștigător al celui de-al zecelea sezon ”X Factor” de la Antena 1. Tânărul a reușit să impresioneze publicul și să adune cele mai multe voturi și a câștigat marele premiu în valoare de 50.000 de euro.

Nick Casciaro s-a născut în Italia, Bolzano, și are vârsta de 32 de ani. Are alură de fotomodel și, încă de mic, a practicat mai multe sporturi, printre care și fotbal, rubgy, patinaj pe gheață sau pe role, dar și sporturi nautice. Iubește să cânte și este o fire atletică. Tânărul a făcut parte din echipa Loredanei Groza. Cei doi au cântat împreună piesa ”The Time of My Life” și au pus în scenă coregrafia din ”Dirty Dancing”.

Mai mult decât atât, câștigătorul celui de-al zecelea sezon se iubește cu o italiancă pe nume Maria Sacchi. Acesta a fost sprijinit de partenera lui pe tot parcursul concursului, arată Adevărul.ro.

Sursă foto: capturi Instastory, captură video Youtube