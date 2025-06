Cum era verificată „Regina atletismului” de Securitatea lui Nicolae Ceaușescu. Doina Melinte: “Îmi puneam semn în cameră…”

Doina Melinte a fost invitată în cea mai nouă ediție a podcastului Altceva cu Adrian Artene, care a avut premiera sâmbătă, 14 iunie 2025. „Regina atletismului” a povestit în dialogul cu jurnalistul Adrian Artene despre cum era verificată de Securitatea lui Nicolae Ceaușescu, dar şi alte lucruri extrem de interesante despre viaţa sa. Aşadar, vă invităm să urmăriţi interviul integral pe YouTube. În rândurile care urmează dezvăluim o mică parte din povestirile fostei sportive.

Povestea de viaţă a Doinei Melinte nu este doar despre medalii și recorduri, ci și despre momentele dificile prin care a trecut şi obstacolele pe care le-a depăşit până să ajungă pe drumul succesului. De asemenea, „Regina atletismului” aşa cum a fost numită după numeroasele reuşite a scos la iveală lucruri neştiute din viaţa sa, cum ar fi regretul care încă o urmărește, acela de a nu-și fi avut părinții alături în cele mai importante momente ale vieții sale.

Cu toate acestea, reuşeşte să vorbească cu zâmbetul pe buze cum a fost obligată, în anumite momente, să pună semne în camera de hotel, dar și cum a pus pe jar Securitatea lui Nicolae Ceauşescu la întoarcea dintr-o competiţie.

Cum îşi dădea seama Doina Melinte că este verificată de Securitate: “Îmi puneam semn în cameră…”

Adrian Artene: Vorbeam despre Los Angeles 1984, 53 de medalii obținute de România, 20 de aur. Și la această masă am avut-o invitată pe doamna Elisabeta Lipă. A participat alături de dumneavoastră la momentul respectiv. A fost la Olimpiadă și medaliată. Și povestea: „Am fost primiți extraordinar și eram ținuți peste tot ca în puf. Și păziți toată ziua.”

Că erați totuși, proveneați dintr-o țară comunistă. Ați simțit vreodată faptul că sunteți supravegheată în aceste deplasări? Că se tem ca nu cumva să fugiți din cantonament, să rămâneți într-o altă țară?

Doina Melinte: Bine, deci vorbim de Los Angeles. În momentul în care noi am ajuns la Los Angeles, delegația României, da, într-adevăr, am fost primiți. Dar în momentul în care ne-am întors, am venit la aeroport, au venit români și realmente plângeau și ne felicitau și ne spuneau că datorită performanțelor pe care le-am obținut noi acolo la Los Angeles, deci ei au crescut în viziunea și în inima americanilor și sunt altcumva apreciați din toate puncte de vedere. Așa ce să vă spun despre securitate? Securitatea a fost tot timpul alături de noi. Puneam în cameră, să zic, eram la Edmonton, îmi puneam semn în cameră la dulap să văd dacă mi se deschide dulapul sau nu mi se deschide dulapul și era… Dacă mi se controlează. Și bineînțeles că era deschis. Era controlat.

Adrian Artene: Dar erați instruită să nu vorbiți cu alt sportiv străin, să nu cumpărați anumite lucruri, să nu intrați în legătură cu…

Doina Melinte: Nu, nu a existat chestia asta, dar eram monitorizat din toate puncte de vedere.

Adrian Artene: V-ați studiat vreodată dosarul de la securitate?

Doina Melinte: Niciodată, dar… Veneam odată tot de la Edmonton și voiam să-mi cumpăr… La Anchorage voiam să-mi cumpăr un pardesiu și bineînțeles că era destul de scump și nu puteam să scot banii ca să-mi cumpăr pardesiu. Și am văzut că securistul e pe acolo, zic mă, plec în avion. Și stăteam la geam. Până au venit toți, că făceam escală, până au venit eu am adormit. Și la un moment dat mă trezesc, când aveam sacoul pus pe cap, mă trezesc de ce nu plecam. Și, într-adevăr, ei mă căutau pe mine, dar nu mă găseau. Da, credeau că am rămas, dar nu. Dar mi-am cumpărat pardesiu.

Adrian Artene: Le-ați dat palpitații.

