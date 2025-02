Cum i-a cucerit Sebastian Dobrincu inima Otnielei Sandu! Singurul lucru pe care l-a făcut

Au trecut aproximativ 3 luni de când Otniela Sandu și Sebastian Dobrincu și-au asumat public relația de iubire. De când formează un cuplu, cei doi îndrăgostiți se confruntă cu tot felul de prejudecăți și atacuri nefondate din partea oamenilor. Recent, artista le-a închis gura cârcotașilor și a dezvăluit cum a reușit să îi cucerească inima investitorul de la Imperiul Leilor.

Se poate spune că Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu trăiesc o poveste de dragoste ca în filme. Cei doi amorezi și-au asumat relația de iubire la finalul anului trecut, atunci când și-au făcut apariția împreună la vizionarea de gală a filmului lui Mihai Bendeac. Așa cum cel mai probabil era de așteptat, în spațiul public au apărut tot felul de reacții controversate, în special din cauză faptului că nu trecuseră nici câteva săptămâni de când investitorul de la Imperiul Leilor se despărțise de Ioana Ignat, fosta lui iubită.

Otniela Sandu sare în apărarea lui Sebastian Dobincu! E mare scandal pe online, ce acuzații i se aduc antreprenorului

Recent, în cadrul unei sesiuni de Q&A (întrebări și răspunsuri) pe Instagram, Otniela a fost întrebată care este ingredientul secret care a dus la conturarea unei povești de dragoste atât de intensă cu Sebastian Dobrincu. Artista a pus accent pe încrederea în partener, iubire, liniște, lipsa egoismului, dar și pe – poate cel mai important – respectul.

„Cred că intră multe ingrediente aici, dar respect în primul rând. Cred că fără respect nu există iubirea, cred că atunci când se pierde respectul, iubirea dispare, liniște, grijă, lipsa egoismului, sunt multe ingrediente care îmi vin în minte, dar cred că am zis mai mult de trei”, a spus Otniela Sandu, pe Instagram.

La începutul lunii ianuarie, ceva mai vulcanică și mai înverșunată, Otniela nu a mai răbdat și a răbufnit la adresa internauților, în special a celor care își dau cu părerea din exterior fără a cunoaște ce se întâmplă cu adevărat în interiorul relației sale cu Sebastian Dobrincu. Artista a fost acuzată de mai multe ori că ar sta cu investitorul de la Imperiul Leilor datorită succesului său în lumea afacerilor.

„Închin un pahar pentru frustrații care în loc să-și trăiască viața lor o comentează zilnic pe a noastră. Răutatea și prostia nu se scuză prin dreptul la opinie. Sunt oglinda propriilor frustrări și neajunsuri. Produsul unor minți literalmente bolnave. Noi ne trăim viața frumos, așa cum ne-am construit-o. Vă invit pe cei cu creier de aici de pe Insta, știu că sunt mulți, să citiți câtă răutate, frustrare, blesteme, minciuni… din păcate sunt și asemenea specimene pe acest Pământ.

Pentru oftica părerologilor – schimb iubiții? Am avut un singur iubit înainte. Și dacă aveam 100, tot treaba mea era. Suntem împreună fiindcă el are bani? Vă va roade să aflați că are și alte calități, mult mai remarcabile. Sper să ne facem bine, într-o zi! Până atunci mă dau cu cremă și mă duc la soare”, scria iubita lui Sebastian Drobrincu pe internet în luna ianuarie.