Acasă » Știri » Cum i-a dat de gol micuțul Milan pe Iancu Sterp și Denisa că nu își vor boteza băiețelul? „Măi, copile”

Cum i-a dat de gol micuțul Milan pe Iancu Sterp și Denisa că nu își vor boteza băiețelul? „Măi, copile”

De: Simona Tudorache 22/01/2026 | 14:55
Cum i-a dat de gol micuțul Milan pe Iancu Sterp și Denisa că nu își vor boteza băiețelul? „Măi, copile”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Iancu Sterp și Denisa Coțolan și-au întâmpinat fiul anul trecut, pe 23 decembrie, și pare că noul rol, cel de părinți, li se potrivește de minune. Cei doi sunt extrem de atașați de fiul lor, dar până acum nu au spus nimic despre data la care îl vor creștina.

Surpriza abia acum vine, însă. Culiță Sterp care se află în aceste zile cu familia în vacanță, în Maldive, a făcut un live pe rețelele de socializare. Printre întrebările primite de la internauți, a fost și una legată de botezul nepotului său, fiul lui Iancu Sterp și a Denisei.

De ce evită Iancu Sterp și Denisa Coțolan să vorbească despre botezul fiului lor

Precaut din fire, Culiță Sterp s-a ferit să dea mai multe detalii. El a spus doar că cei doi nu au stabilit datele evenimentului. Micuțul Milan a fost pe fază și l-a dat rapid de gol. Fiul lui Culiță a precizat că proaspeții părinți nu au în plan un astfel de eveniment. Milan pare că a moștenit multe de la mama Geta, bunica lui, și uneori mai dă din casă.

Culiță Sterp: „Încă nu a stabilit nimic exact”

Milan: „A zis că nu-i face botez copilului!”

Culiță Sterp: „Taci, măi! Vai de capul meu! Măi, copile…Hai! Vă lăsăm (n.r. începe să râdă)”.

Cum a început relația dintre Iancu Sterp și Denisa Coțolan

Iancu Sterp și Denisa Coțolan s-au cunoscut în perioada liceului și au fost o vreme împreună. La un moment dat, s-au despărțit, iar ea și-a făcut o altă relație, care a durat șapte ani. Viața i-a adus, însă, din nou împreună și de data asta a fost cu noroc. Anul trecut, cei doi au ajuns și în fața altarului, iar nunta a fost una memorabilă.

„Noi ne știm din liceu, eu eram clasa a X-a, iar ea a IX-a și noi am fost împreună atunci. Eram mai mici… și ne-am despărțit din niște prostii. Am tot păstrat legătura, ea a avut o altă relație lungă, de șapte ani. Dacă suntem îndrăgostiți unul de altul, e păcat să stăm cu persoana greșită. S-a adeverit să fim împreună, ceea ce eu îmi doream foarte mult încă din liceu, la fel și ea”, a povestit el într-o emisiune.

Citește și: Chinul prin care a trecut Denisa Coțolan când a născut. Iancu Sterp a asistat la tot: ”Era să pic din picioare!”

Citește și: Denisa și Iancu Sterp au devenit părinți cu 2 zile înainte de Crăciun! Prima imagine cu fiul lor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce trebuie să speli hainele noi, de fapt: „E greu de spus ce se află acolo”
Știri
De ce trebuie să speli hainele noi, de fapt: „E greu de spus ce se află acolo”
Iuliana Beregoi, despre relația cu Ceanu Zheng de la Survivor 2026: „M-a mâncat și m-a distrus”
Știri
Iuliana Beregoi, despre relația cu Ceanu Zheng de la Survivor 2026: „M-a mâncat și m-a distrus”
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Victor Ponta intervine în criza căldurii din București: „Sunt bucureștean de 53 de ani și tot nu reușesc să înțeleg masochismul politic al multor concitadini ai mei/ O să le explice că este vina lui Putin, a PSD, a lui Trump, a președintei ÎCCJ și a procurorului DNA. Corupția ucide țevile”
Gandul.ro
Victor Ponta intervine în criza căldurii din București: „Sunt bucureștean de 53 de...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Cum au planificat cei trei adolescenţi din Cenei uciderea colegului lor de 15 ani și cum au executat-o. Poliția a organizat patrule pentru a-l proteja pe minorul de 13 ani de furia localnicilor
Adevarul
Cum au planificat cei trei adolescenţi din Cenei uciderea colegului lor de 15...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
Click.ro
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
Când se folosesc corect luminile de avarie și „metoda românească”
Promotor.ro
Când se folosesc corect luminile de avarie și „metoda românească”
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Scule Parkside la Kaufland: ustensila electică fără fir, vedeta meșterilor, din nou în ofertă
go4it.ro
Scule Parkside la Kaufland: ustensila electică fără fir, vedeta meșterilor, din nou în ofertă
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Victor Ponta intervine în criza căldurii din București: „Sunt bucureștean de 53 de ani și tot nu reușesc să înțeleg masochismul politic al multor concitadini ai mei/ O să le explice că este vina lui Putin, a PSD, a lui Trump, a președintei ÎCCJ și a procurorului DNA. Corupția ucide țevile”
Gandul.ro
Victor Ponta intervine în criza căldurii din București: „Sunt bucureștean de 53 de ani și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce trebuie să speli hainele noi, de fapt: „E greu de spus ce se află acolo”
De ce trebuie să speli hainele noi, de fapt: „E greu de spus ce se află acolo”
Iuliana Beregoi, despre relația cu Ceanu Zheng de la Survivor 2026: „M-a mâncat și m-a distrus”
Iuliana Beregoi, despre relația cu Ceanu Zheng de la Survivor 2026: „M-a mâncat și m-a distrus”
Se schimbă legea. Ce îi așteaptă pe cei care nu-și plătesc amenzile
Se schimbă legea. Ce îi așteaptă pe cei care nu-și plătesc amenzile
Pensionarii care pot rămâne fără pensie până pe 31 martie. Au început verificările
Pensionarii care pot rămâne fără pensie până pe 31 martie. Au început verificările
E teroare în Cenei, după ce Mario Alin a fost ucis. Localnicii nu-și mai lasă copiii la școală, ...
E teroare în Cenei, după ce Mario Alin a fost ucis. Localnicii nu-și mai lasă copiii la școală, după ce un suspect a fost eliberat
Ajutor de șomaj 2026. Cum se calculează și ce sumă are indemnizația
Ajutor de șomaj 2026. Cum se calculează și ce sumă are indemnizația
Vezi toate știrile
×