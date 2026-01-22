Cum i-a dat de gol micuțul Milan pe Iancu Sterp și Denisa că nu își vor boteza băiețelul? „Măi, copile”

Iancu Sterp și Denisa Coțolan și-au întâmpinat fiul anul trecut, pe 23 decembrie, și pare că noul rol, cel de părinți, li se potrivește de minune. Cei doi sunt extrem de atașați de fiul lor, dar până acum nu au spus nimic despre data la care îl vor creștina.

Surpriza abia acum vine, însă. Culiță Sterp care se află în aceste zile cu familia în vacanță, în Maldive, a făcut un live pe rețelele de socializare. Printre întrebările primite de la internauți, a fost și una legată de botezul nepotului său, fiul lui Iancu Sterp și a Denisei.

De ce evită Iancu Sterp și Denisa Coțolan să vorbească despre botezul fiului lor

Precaut din fire, Culiță Sterp s-a ferit să dea mai multe detalii. El a spus doar că cei doi nu au stabilit datele evenimentului. Micuțul Milan a fost pe fază și l-a dat rapid de gol. Fiul lui Culiță a precizat că proaspeții părinți nu au în plan un astfel de eveniment. Milan pare că a moștenit multe de la mama Geta, bunica lui, și uneori mai dă din casă.

Culiță Sterp: „Încă nu a stabilit nimic exact”

Milan: „A zis că nu-i face botez copilului!”

Culiță Sterp: „Taci, măi! Vai de capul meu! Măi, copile…Hai! Vă lăsăm (n.r. începe să râdă)”.

Cum a început relația dintre Iancu Sterp și Denisa Coțolan

Iancu Sterp și Denisa Coțolan s-au cunoscut în perioada liceului și au fost o vreme împreună. La un moment dat, s-au despărțit, iar ea și-a făcut o altă relație, care a durat șapte ani. Viața i-a adus, însă, din nou împreună și de data asta a fost cu noroc. Anul trecut, cei doi au ajuns și în fața altarului, iar nunta a fost una memorabilă.

„Noi ne știm din liceu, eu eram clasa a X-a, iar ea a IX-a și noi am fost împreună atunci. Eram mai mici… și ne-am despărțit din niște prostii. Am tot păstrat legătura, ea a avut o altă relație lungă, de șapte ani. Dacă suntem îndrăgostiți unul de altul, e păcat să stăm cu persoana greșită. S-a adeverit să fim împreună, ceea ce eu îmi doream foarte mult încă din liceu, la fel și ea”, a povestit el într-o emisiune.

