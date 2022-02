Cum îl va chema pe băieţelul lui Laurenţiu Reghecampf? Indiciul bizar lăsat de iubitul Corinei Caciuc

Chiar dacă se află în plin proces de divorţ, Laurențiu Reghecampf pare mai fericit ca niciodată. Antrenorul este hotărât să lase trecutul în urmă şi se concentrează pe actuala sa relaţie. În curând, acesta şi partenera lui vor deveni părinţi! Iată ce nume va purta primul lor copil.

Laurențiu Reghecampf este în culmea fericirii de când a cunoscut-o pe Corina Caciuc. Cei doi îşi trăiesc povestea de dragoste departe de ochii curioşilor, însă din când în când le mai dau detalii celor care îi urmăresc despre ce se întâmplă în relaţia lor.

Corina Caciuc, este însărcinată în șapte luni și urmează să aducă pe lume un băiețel. Astfel, tânăra îl va face pe antrenor pentru a treia oară tătic.

Cum îl va chema pe băieţelul lui Laurenţiu Reghecampf?

Celebrul antrenor a devenit din ce în ce mai activ pe rețelele de socializare, iar recent a publicat prima imagine cu burtica de gravidă a iubitei sale.

Partenera sa de viaţă a vrut să sărbătorească cele 28 de săptămâni de sarcină, astfel a pregătit un tort special, cu fructe și căpșuni. Bineînțeles, Laurențiu Reghecampf nu s-a putut abține și a fotografiat desertul, dar și burtica Corinei Caciuc.

Imaginea a strâns peste 2 mii de aprecieri în doar câteva minute. Fanii i-au felicitat pe cei doi în comentarii, însă antrenorul le-a mai dat internauților și un mic detaliu. Mai exact, despre numele pe care băieţelul lor îl va purta. Deşi nu a vrut să dezvăluie prea multe, a lăsat la vedere un mic indiciu.

”Primul tort pentru micuțul L… 28 de săptămâni”, a scris Laurențiu Reghecampf pe Instagram.

Cum s-au cunoscut, de fapt, Laurenţiu Reghecampf şi Corina Caciuc

Antrenorul a mărturisit în cadrul podcastului „Acasă la Măruţă” cum a cunoscut-o pe Corina Caciuc. Deşi nu a dorit să intre prea mult în detalii, Reghecampf i-a făcut şi o declaraţie de dragoste frumoasei brunete.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere. Dar nu direct, doar am văzut-o, după care am încercat să iau legătura şi să o cunosc cu adevărat. S-a întâmplat în urmă cu un an, doi. Nici nu cred că este important şi nu cred că interesează pe nimeni exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simţi pentru persoana respectivă şi ce se întâmplă de acum în colo. Sunt foarte fericit! O iubesc, o să avem un băiat împreună, adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a spus cunoscutul antrenor despre actuala sa parteneră.

Sursă foto: Instagram