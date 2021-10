Cum își întreține tenul Ioana Ginghină! Actrița și-a dezvăluit câteva dintre secrete

Ioana Ginghină are mare grijă de tenul ei! În cadrul unui interviu, actrița a dezvăluit câteva dintre ”secretele” de înfrumusețare. Cum reușește să aibă un ten sănătos?

Ajunsă la vârsta de 44 de ani, Ioana Ginghină știe că tenul ei ar putea să aibă riduri sau imperfecțiuni, iar pentru a preveni acest lucru, actrița folosește anumite ritualuri de înfrumusețare pentru a se menține mereu tânără. În cadrul unui interviu, Ioana Ginghină și-a dezvăluit câteva dintre secretele de înfrumusețare pe care le deține! Cum nu a apelat până acum la vreo intervenție estetică, Ioana Ginghină a preferat mereu tratamentul naturist pentru a avea un ten sănătos. De mai bine de zece ani, actrița recurge la tratamente faciale, vitamine și diferite măști pentru a-și hidrata pielea și pentru a nu avea riduri sau imperfecțiuni.

„Îmi fac o mască, o zi da, una nu, în funcție de ce are nevoie tenul: curățare, hidratare sau nutriție. Sau acid salicilic dacă sunt la menstruație și tenul are aspect gras”, povestește ea pentru EVZ.

Cum își întreține tenul Ioana Ginghină?

Și, mai mult decât atât, Ioana Ginghină a dezvăluit și ”marele secret”. Pentru că a venit vremea rece, actrița folosește retinolul pe care îl anternează și cu nicianamide și cu seruri cu ceramide.

„Am grijă de ten în funcție de nevoi. Am tot felul de seruri pe care le folosesc. Acum, spre exemplu, în această perioadă încep să folosesc retinolul foarte mult, dar îl alternez și cu nicianamide și cu seruri cu ceramide. Am o întreagă rutină și dimineața, și seara. Retinol, ceramide și niaciamide, le alternez sau le pun chiar pe toate o dată, dimineața. Vitamina C folosesc alternativ cu acidul hialuronic. Și după ce termin cu serurile, urmează crema de zi, dimineața, care, bineînțeles, are SPF indiferent că este vară sau iarnă, tocmai pentru că fac cură cu retinol în perioada de toamnă”, a mai spus Ioana Ginghină.

