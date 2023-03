Denisa Nechifor, fosta iubita a lui Adrian Cristea, are o siluetă perfectă, deși are 39 de ani. Recent, ea a mărturisit, în cadrul unui interviu, cum se menține în formă și la ce a fost nevoită să renunțe.

Denisa Nechifor a ajuns în lumina reflectoarelor grație poveștii de iubire pe care a trăit-o alături de fostul fotbalist, Adrian Cristea. Cei doi s-au despărțit, însă, de ceva timp, dar au păstrat o relație bună pentru fiica lor, Rannia.

(VEZI AICI: DENISA NECHIFOR, MOMENTE DE PANICĂ! VEDETA A AVUT O VACANȚĂ DE COȘMAR: „A FOST FOARTE PERICULOS”)

Denisa Nechifor are cum 39 de ani, dar arată perfect. Recent, a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă. Arată “beton” datorită faptului că nu mai bea sucuri acidulate și merge zilnic la sală.

“De la 17 ani nu am băut deloc suc. Nu mi-au plăcut sucurile în general, însă în momentul în care m-am apucat de sport am renunțat definitiv la ele. Efectiv nu mi-am mai dorit să beau suc! Din când în când, mai ales vara, uneori simt nevoia de un suc, dar mă abțin, nu am probleme. Este foarte multă ambiție în ceea ce fac, mai ales când vine vara și lumea consumă băuturi acidulate. Uneori îmi este poftă și mie, dar nu am probleme pentru că mă pot abține chiar și în astfel de situații.

Merg la sală în fiecare zi, de ani de zile. Și când nu vreau, eu tot merg. A devenit ca o rutină pentru mine. Este o foarte mare pasiune pentru mine sportul. Când se încălzește afară și vremea este plăcută, merg câte șase kilometri pe zi pe lângă Lacul Herăstrău și este foarte bine”, a declarat Denis Nechifor, potrivit Click.

Ce relație are Denisa Nechifor cu Adrian Cristea

“Relația mamă-tată este foarte importantă pentru fetița noastră. De altfel ne înțelegem foarte bine, chiar am făcut un grup “Family” pentru a putea să discutăm mereu. Datorită relației mele cu tatăl ei, Rania a evoluat foarte frumos, iar noi ne mândrim cu acest lucru”, dezvăluia Denisa Nechifor, în urmă cu ceva timp.