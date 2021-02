Cum l-a cucerit Georgiana pe Jador! Cât a durat până au ajuns în pat. „O respect foarte mult, am așteptat luni de zile să pot să mă ating de ea”

Flacăra iubirii pare că se reaprinde între Jador și Georgiana, fost iubită. Aflat în Republica Dominicană, artistul a primit un mesaj de la cea care i-a cucerit inima și a declarat că intenționează să o facă soția lui, dacă e dispusă să îl aștepte. Jador a fost copleșit de emoții și resentimente.

Chiar dacă nu mai formează un cuplu de ceva timp, Jador și Georgiana par că nu pot să renunțe unul la altul. Deși a plecat în Republica Dominicană pentru a uita de fost iubită, Jador a fost recucerit printr-un simplu mesaj primit de la aceasta. (CITEȘTE ȘI: CINE ESTE, DE FAPT, FEMEIA DUPĂ CARE SUFERĂ JADOR. CU CE SE OCUPĂ FOSTA IUBITĂ A MANELISTULUI. „GEORGIANA ESTE IUBIREA VIEȚII MELE”)

Artistul a mărturisit în repetate rânduri că Georgiana a fost singura sa iubire și chiar a dezvăluit și amânunte din viața intimă. Se pare că aceasta i-a câștigat respectul încă de la primele întâlniri prin faptul că s-a dovedit o femeie cu principii și l-a lăsat destul de mult să aștepte până au ajuns în pat.

„Georgiana nu este ca toate celelalte iubite pe care le-am avut. E o femeie pe care o respect foarte mult, după care am așteptat 4 luni de zile să pot să mă ating de ea. Scuze că zic chestia asta!…”, a povestit Jador într-un vlog pe canalul lui de Youtube.

Jador, înnebunit după Georgiana

De ceva timp Jador se află în Republica Dominicană, acolo unde participă în competiția „Survivor Români”. Cu ocazia zile de Valentine’s Day, artistul a primit din parte foste iubite un mesaj ce l-a dat peste cap. Rândurile scrise de aceasta l-au făcut pe Jador să lăcrimeze și să declare că tot ce își dorește este să se împace și să o facă pe Georgiana soția lui. (VEZI ȘI: JADOR O SĂ FIE UIMIT! GEORGIANA, FOSTA IUBITĂ, MESAJ SUBTIL PENTRU ARTISTUL AFLAT ÎN DOMINICANĂ. SE GÂNDEȘTE OARE LA O ÎMPĂCARE)

„Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Eu, această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.

O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla.”, a spus Jador, potrivit WOWbiz.ro.