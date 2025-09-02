Acasă » Știri » Cum pot scădea facturile la energie a românilor care locuiesc la bloc. Propunerea trimisă Guvernului

Cum pot scădea facturile la energie a românilor care locuiesc la bloc. Propunerea trimisă Guvernului

02/09/2025 | 20:48

Facturile la anergie electrică au crescut considerabil, după creșterea TVA-ului și eliminarea schemei de plafonare și compensare. Unii oameni au fost nevoiți să plătească mai mult decât dublu în iulie 2025 față de luna precedentă. Astfel, Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) a venit cu mai multe soluții pentru reducerea sumelor la curent.

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) a înaintat Guvernului cinci propuneri concrete care au ca scop reducerea facturilor finale la energie electrică. Măsurile vizează atât locuinţele individuale, cât şi blocurile de apartamente.

Cum pot fi reduse facturile la curent

Prima soluție transmisă de APCE este legată de legiferarea Comunităţilor de Energie în termen de adoptare de trei luni şi cu reducerea vizibilă a facturilor în 3-12 luni. Asociația a explicat faptul că o astfel de măsură a dus la o scădere de peste 60% a facturilor în alte țări precum Spania.

„Toate aceste soluţii necesită voinţă politică şi înţelegerea că este nevoie de acestea mai ales în această perioadă în care românii plătesc una dintre cele mai scumpe energii din Europa. România riscă sancţiuni europene pentru lipsa unei legislaţii privind comunităţile de energie – o soluţie care, în ţări precum Spania, a dus la scăderi de peste 60% ale facturilor pentru membrii acestor comunităţi.

Astfel de structuri permit cetăţenilor să-şi gestioneze direct producţia, distribuţia şi stocarea de energie, obţinând independenţă faţă de furnizorii şi producătorii tradiţionali. În prezent, peste 4% dintre europeni fac parte dintr-o comunitate de energie, iar la nivelul Uniunii există deja aproape 10.000 de astfel de comunităţi”, a transmis APCE.

A doua propunere face referire la locatarii de la bloc. Ei ar putea deveni beneficiari direcţi ai energiei solare produse pe acoperişurile imobilelor astfel încât fiecare apartament să primească lunar contravaloarea energiei produse, proporţional cu cota-parte indiviză energetică. De asemenea, Asociația a oferit și o altă măsură referitoare la mini-sisteme fotovoltaice de balcon/terasă.

„Mini-sistemele fotovoltaice pentru balcon sau terasă sunt kit-uri simple compuse din panouri solare şi micro-invertoare care se conectează direct la priză. Energia produsă este consumată instantaneu de aparatele electrice din locuinţă. În Germania, există deja peste un milion de astfel de sisteme instalate, care au dus la reduceri de peste 60% ale facturilor lunare. În România, legiferarea lor a fost blocată pe motive birocratice şi urbanistice. Eliminarea acestor bariere ar permite cetăţenilor să reducă imediat costurile la energie”, se mai arată în comunicat.

Cea de-a patra măsură a APCE o reprezintă reglementarea marjei de furnizare pentru energia produsă de către prosumatori. Totodată, Asociația a propus reducerea anuală a tarifelor de transport pentru Transelectrica.

„ANRE a lăsat la latitudinea furnizorilor stabilirea marjei de furnizare, ceea ce a permis să fie revândută consumatorilor la preţuri foarte mari. Furnizorii ajung în anumite cazuri să aibă o marjă de furnizare (profit) uriaşă de 880%.

Cu toate acestea, transportatorul naţional a încasat peste 18 milioane de euro în anul 2024, iar pentru 2025 APCE estimează venituri de aproximativ 35 de milioane de euro. Întrucât acest serviciu nu a fost prestat, costurile aferente nu trebuie reflectate în facturile consumatorilor din România”, a mai precizat APCE.

