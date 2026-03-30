Cum poți ajunge în Thassos în 2026, fără să îți cheltui toți banii pe motorină sau benzină? Metoda care este la îndemâna oricui

Thassos rămâne printre destinațiile preferate de români. Cu toate acestea, din cauza scumpirilor la motorină și benzină mulți aleg să nu mai plece. Totuși, există și alte metode, mai puțin costisitoare prin care poți ajunge acolo pentru a petrece câteva zile de relaxare.

Vacanțele au fost foarte afectate în ultimul timp. Însă, cu tot haosul din jurul nostru, încă ne gândim la locații sigure și avantajoase oricărui buzunar. Deși în Thassos poți ajunge foarte ușor cu mașina personală, mulți oameni caută alternative. Există câteva variante pentru care poți da mai puțin decât dacă ai alege să mergi cu mașina de acasă.

Cum poți ajunge în Thassos fără prea mulți bani

Alegerea unei destinații în 2026 poate fi o bătaie de cap, mai ales în contextul actual, în care pe zi ce trece prețul carburanților este din ce în ce mai mare. Dacă până acum în Thassos puteai ajunge foarte ușor cu mașina personală, anul acesta dinamica vacanțelor s-a schimbat. O alternativă mai avantajoasă, din mai multe puncte de vedere poate fi autocarul. Acesta devine încet, încet mai popular și mulți oameni aleg să îl folosească.

Autocarul poate fi o alegere excelentă, mai ales pentru destinații apropiate de România, așa cum este Thassos. Multe agenții de turism din țara noastră pun la dispoziție autocare către această locație, din București, dar și alte orașe mai mari din țară. Cel mai mare avantaj este că majoritatea te lasă chiar în stațiune sau în apropierea hotelului la care te cazezi. Durata unei astfel de curse este în general între 11-12 ore. Adesea, ele pleacă noaptea, tocmai pentru a ajunge dimineața și pentru a nu pierde o zi de distracție, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori atunci când mergi cu mașina personală.

Costul este și el un aspect important. Cei care vor să beneficieze de un astfel de mijloc de transport trebuie să scoată din buzunar pentru un bilet dus-întors în jur de 70-100 de euro, în funcție de agenția cu care colaborezi. Prețul include adesea și transferul cu feribotul. Aceste oferte pot fi găsite foarte ușor pe paginile de Facebook sau site-urile oficiale ale agențiilor de turism.

