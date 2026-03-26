Când e cel mai bine să cumpărăm bilete de avion, conform experților? Trucuri ca să scapi de scumpiri

De: Denisa Crăciun 26/03/2026 | 13:19
Prețurile petrolului cresc semnificativ pe zi ce trece. Zborurile sunt și ele afectate de războiul care are loc în Orientul Mijlociu. Cei doi factori, importanți în acest moment, determină schimbări în rândul vacanțelor. Specialiștii vin cu sfaturi esențiale. 

Planurile de vacanță au fost afectate, indiferent că vorbim de destinații europene, de sud-estul Asiei sau chiar America. Prețurile crescute la carburanți și anularea mai multor zboruri îi fac pe oameni să se gândească de două ori dacă să își rezerve bilete de avion sau nu. Acest lucru se întâmplă și pentru că reprezentanții mai multor companii aeriene au anunțat oamenii introducerea unei suprataxe de combustibil și creșteri tarifare care vor afecta buzunarul pasagerilor.

Ce sfaturi ne dau experții: Când e bine să cumpărăm bilete de avion

Deoarece vacanțele devin din ce în ce mai costisitoare în majoritatea destinațiilor turistice, oamenii se gândesc de mai multe ori dacă să își rezerve una sau nu. Acum că Dubaiul, Abu Dhabiul și alte zone din apropierea lor nu mai sunt pe lista celor care vor fi vizitate în următoarea perioadă, mulți caută alternative. Numai că acestea vin la pachet cu scumpiri. Prețul combustibilului a crescut, iar companiile aeriene iau măsuri importante, iar efectele sunt cel mai resimțite de pasageri.

Cu toate acestea, după luni în șir de muncă, oamenii simt nevoia unei pauze, iar din acest motiv, nu se lasă influențați de prețurile ridicate și caută bilete pentru această vară. Ba mai mult, și experții le recomandă să își rezerve vacanțe.

În acest moment, renunțăm la strategia obișnuită, deoarece prețurile combustibilului pentru avioane cresc rapid, la fel și prețurile biletelor. În schimb, îi sfătuim pe oameni să își rezerve toate biletele de avion pentru anul acesta, spune Clint Henderson, redactor-șef la site-ul de călătorii The Points Guy.

De asemenea, specialiștii vin cu recomandări pentru achiziționarea biletelor. Ei spun că ar fi bine să ne focusăm pe biletele cu tarife flexibile care permit anularea și rezervarea într-o altă perioadă în care prețurile sunt mai avantajoase.

Cel mai bun sfat pe care îl pot da în acest moment este să monitorizați situația și să nu începeți încă să planificați vacanțele pentru iulie-august. Și eu fac la fel, a mai spus Clint Henderson.

VEZI ȘI: Două mari companii aeriene din Europa anunță prelungirea suspendării zborurilor din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Care sunt destinațiile afectate

Destinații surprinzător de ieftine și sigure pentru vara 2026. Unde îți poți face vacanța cu buget redus

Iți recomandăm
De ce a slăbit atât de mult Jo? Cântăreața a explicat ce a motivat-o în lupta cu kilogramele
Știri
De ce a slăbit atât de mult Jo? Cântăreața a explicat ce a motivat-o în lupta cu kilogramele
Categoria de pensionari care riscă să piardă până la 2.800 de lei din pensie. Documentul care trebuie depus la Casa de Pensii până pe 31 martie
Știri
Categoria de pensionari care riscă să piardă până la 2.800 de lei din pensie. Documentul care trebuie depus…
Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal
Mediafax
Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal
Vortex polar. Alertă de ninsori în România: Strat de zăpadă de 3 cm, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Vortex polar. Alertă de ninsori în România: Strat de zăpadă de 3 cm,...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a...
Aurul ascuns în Carpați: peste 2.000 de tone scoase în ultimele două milenii. Unde s-au aflat cele mai mari zăcăminte
Adevarul
Aurul ascuns în Carpați: peste 2.000 de tone scoase în ultimele două milenii....
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran,...
Venezuela testează câini robot în patrulele poliției, într-un proiect de „smart city”
Mediafax
Venezuela testează câini robot în patrulele poliției, într-un proiect de „smart city”
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o RADICAL
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
Click.ro
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt...
„SUA nu uită”. Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut nimic” pentru a ajuta în cazul Iranului
Digi 24
„SUA nu uită”. Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut...
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către Israel, anunță presa de la Tel Aviv
Digi24
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către Israel, anunță presa...
Clip viral cu Nea Vasile, bătrânelul care plânge după ce se desparte de Dacia 1300. „Steluța” i-a fost alături de 34 de ani
Promotor.ro
Clip viral cu Nea Vasile, bătrânelul care plânge după ce se desparte de Dacia 1300....
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Scule Parkside fără fir la reducere în catalogul Kaufland. Cea mai căutată este deja indisponibilă
go4it.ro
Scule Parkside fără fir la reducere în catalogul Kaufland. Cea mai căutată este deja indisponibilă
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Una dintre primele serii de jocuri MMORPG din istorie se întoarce
Go4Games
Una dintre primele serii de jocuri MMORPG din istorie se întoarce
Vortex polar. Alertă de ninsori în România: Strat de zăpadă de 3 cm, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Vortex polar. Alertă de ninsori în România: Strat de zăpadă de 3 cm, potrivit meteorologilor...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce a slăbit atât de mult Jo? Cântăreața a explicat ce a motivat-o în lupta cu kilogramele
De ce a slăbit atât de mult Jo? Cântăreața a explicat ce a motivat-o în lupta cu kilogramele
Categoria de pensionari care riscă să piardă până la 2.800 de lei din pensie. Documentul care trebuie ...
Categoria de pensionari care riscă să piardă până la 2.800 de lei din pensie. Documentul care trebuie depus la Casa de Pensii până pe 31 martie
Surpriză la Survivor 2026. Favorita la câștigarea marelui premiu a fost eliminată
Surpriză la Survivor 2026. Favorita la câștigarea marelui premiu a fost eliminată
Raluca Drăgoi și Narcisa Moisa, un nou show grotesc! S-au păruit la Gala RXF
Raluca Drăgoi și Narcisa Moisa, un nou show grotesc! S-au păruit la Gala RXF
Când se încheie anul școlar 2025-2026. Ce categorii de elevi finalizează studiile mai devreme
Când se încheie anul școlar 2025-2026. Ce categorii de elevi finalizează studiile mai devreme
Alexandra Stan a primit un cadou inedit. Cu ce a fost surprinsă artista
Alexandra Stan a primit un cadou inedit. Cu ce a fost surprinsă artista
Vezi toate știrile