Când e cel mai bine să cumpărăm bilete de avion, conform experților? Trucuri ca să scapi de scumpiri

Prețurile petrolului cresc semnificativ pe zi ce trece. Zborurile sunt și ele afectate de războiul care are loc în Orientul Mijlociu. Cei doi factori, importanți în acest moment, determină schimbări în rândul vacanțelor. Specialiștii vin cu sfaturi esențiale.

Planurile de vacanță au fost afectate, indiferent că vorbim de destinații europene, de sud-estul Asiei sau chiar America. Prețurile crescute la carburanți și anularea mai multor zboruri îi fac pe oameni să se gândească de două ori dacă să își rezerve bilete de avion sau nu. Acest lucru se întâmplă și pentru că reprezentanții mai multor companii aeriene au anunțat oamenii introducerea unei suprataxe de combustibil și creșteri tarifare care vor afecta buzunarul pasagerilor.

Ce sfaturi ne dau experții: Când e bine să cumpărăm bilete de avion

Deoarece vacanțele devin din ce în ce mai costisitoare în majoritatea destinațiilor turistice, oamenii se gândesc de mai multe ori dacă să își rezerve una sau nu. Acum că Dubaiul, Abu Dhabiul și alte zone din apropierea lor nu mai sunt pe lista celor care vor fi vizitate în următoarea perioadă, mulți caută alternative. Numai că acestea vin la pachet cu scumpiri. Prețul combustibilului a crescut, iar companiile aeriene iau măsuri importante, iar efectele sunt cel mai resimțite de pasageri.

Cu toate acestea, după luni în șir de muncă, oamenii simt nevoia unei pauze, iar din acest motiv, nu se lasă influențați de prețurile ridicate și caută bilete pentru această vară. Ba mai mult, și experții le recomandă să își rezerve vacanțe.

În acest moment, renunțăm la strategia obișnuită, deoarece prețurile combustibilului pentru avioane cresc rapid, la fel și prețurile biletelor. În schimb, îi sfătuim pe oameni să își rezerve toate biletele de avion pentru anul acesta, spune Clint Henderson, redactor-șef la site-ul de călătorii The Points Guy.

De asemenea, specialiștii vin cu recomandări pentru achiziționarea biletelor. Ei spun că ar fi bine să ne focusăm pe biletele cu tarife flexibile care permit anularea și rezervarea într-o altă perioadă în care prețurile sunt mai avantajoase.

Cel mai bun sfat pe care îl pot da în acest moment este să monitorizați situația și să nu începeți încă să planificați vacanțele pentru iulie-august. Și eu fac la fel, a mai spus Clint Henderson.

