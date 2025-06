Cum reușește Victor Pițurcă să sfideze timpul: secretele unui corp tonifiat și o viață sănătoasă la aproape 70 de ani – ”Fac 14-15 ore de sport și mănânc…”

La aproape 70 de ani, fostul selecționer Victor Pițurcă își menține silueta cu doar câteva înghițituri pe zi și până la 15 ore de sport săptămânal, dar nu se lasă impresionat de iluzii nici în afaceri, nici pe teren! A vorbit deschis pentru CANCAN.RO despre cum „hoții câștigă în România” și cum a fost el însuși păgubit, dar și despre victoria tricolorilor cu Cipru, care – zice el – a fost mai mult o șansă decât o demonstrație de forță. L-a pus în gardă pe Mircea Lucescu, a comentat petrecerea jucătorilor FCSB și l-a pus la punct, în stilul lui, pe Gigi Becali.

Victor Pițurcă a oferit exclusiv pentru CANCAN.RO rețeta succesului tricolorilor din meciul cu Cipru, însă îl avertizează pe Mircea Lucescu că a fost vorba de o mare șansă. Victoria cu 2-0 a României în fața Ciprului nu îl impresionează pe fostul selecționer.

,,Mare lucru nu e de spus, conteaza rezultatul la echipa nationala conteaza punctele, conteaza ca au castigat, cu ceva emotii fiindca dacă marcau ei primii nu știu ce s-ar fi întâmplat, însă ceea ce ți-am zis e important că am luat trei puncte, bătălia se va da când vom juca cu Austria acasă și cu Bosnia în deplasare”, a spus Pițurcă.

Fostul selecționer a vorbit pe marginea fazei dinspre finalul primei reprize, când oaspeții au avut o mare ocazie de gol. ,,Se putea schimba soarta meciului pentru că la 1-0 deja era obligatoriu să marcam. Probabil am fi avut o perioadă de degringoladă după ce primești golul, nu se știa ce se putea întâmpla, nu mai era aceeași regie, același scenariu cu cele două goluri marcate de noi foarte rapid la sfârșitul primei reprize”, a mai spus Pițurcă.

(CITEȘTE ȘI: Piţurcă Jr. nu pierde deloc timpul: a „marcat” la o brunetă apetisantă. Îmbrățișări și bezele toată noaptea!)

Soarta CSA Steaua, decisă politic? Este o întrebare la care Pițurcă oferă un răspuns, dar vine și cu vești proaspete.

,,Păi, din ce am discutat cu comandantul clubului se pregătește ca din următorul campionat ca Steaua să poată fi în regulă, să poată promova. Părerea mea este că tot politic s-au derulat lucrurile, cei care conduc ministerul apărării probabil nu au avut acest drept ca steaua să promoveze. Aceasta e părerea mea, alta … Și cel mai mare fond de investiții care venea să preia pe Steaua, condițiile care doreau să fie în contract cei de la minister , nimeni nu vine să se bage în astfel de proiect. Adică simplu, vin oamenii, bagă banii, dar cei care conduc sunt cei de la club de la minister nu se poate așa ceva”, a comentat Victor Pițurcă.

Golul marcat de Daniel Bîrligea în meciul cu Midyland din Europa League nu i-a trezit amintiri lui Pițurcă, cel care a reușit în urmă cu ani buni să înscrie împotriva lui Anderlecht. Nici măcar bucuria lui Bîrligea în urma golului nu a fost ceva deosebit pentru fostul antrenor al Craiovei. ,,Nu mi-a trecut prin gând așa ceva. Era un alt meci, meciul nostru cu Anderlecht, altă rezonanță, era semifinala Cupei Campionilor Europeni, meciul cu Mydyland era un meci de alt nivel, nu știu dacă… Ca să răspund la întrebare simplu nu, nu m-am gândit”, a mai spus Victor Pițurcă.

Victoria FCSB-ului cu Universitatea Craiova dar și petrecerea de titlu a jucătorilor fcsb-iști, costumați în supereroi, a fost un lucru despre care Pițurcă a vorbit în stil propriu.

,,Nu am văzut scenele de dinaintea acestei partide. Nici din meci nu am văzut foarte mult, am văzut că s-a scris după meci, unele persoane nu ar fi fost mulțumite și așa mai departe , ce să spun, asta au gândit organizatorii cei de la fcsb, pentru mine nu are importanță mare. Cei de la FCSB s-au bucurat în felul lor pentru câștigarea campionatului, nu văd nimic nelalocul lui. Faptul că ei au câștigat campionatul înainte de termen și s-au derulat niște jocuri după, câștigând acele jocujri , toată lumea și-a dat seama că a fost echipa cea mai valoroasă și merita să câștige campionatul”, a comentat Victor Pițurcă.

(VEZI ȘI: Christina Ich, desfigurată după ultima intervenție estetică. Fosta iubită a lui Alex Pițurcă, dezvăluiri uluitoare: „Aveam găuri în obraz!”)

,,Normal că Gigi Becali nu este antrenor”

Când vine vorba despre Gigi Becali, Pițurcă rămâne ferm pe poziție și răspunde la întrebarea dacă latifundiarul este antrenorul FCSB sau este doar o legendă.

,,Nu este nicio legendă, nu. Acesta e adevărul. El face echipa, el face schimbările. Normal că nu e antrenor, nu? El face echipa și el e patronul acestei echipe”, a mai spus Pițurcă.

Mai multe sunt de spus despre rivala Rapid, unde a ajuns pe banca tehnică un fost elev al lui Pițurcă. Acesta din urmă susține că antrenorul Constantin Gâlcă îi va mulțumi pe fanii faimoasei galerii a Rapidului. ,,Eu sper că da, pentru că eu cunoscându-l pe Costel, băiat și profesionist, inteligent și liniștit, cred că va aduce în Giulești ce își doresc suporterii de fapt. Acesta e țelul, un joc bun și rezultate pe măsură. E obligatoriu ca prin venirea lui Rapid să se bată la campionat și să aibă șanse reale să câștige campionatul. De asta a fost adus Costel Gâlcă de fapt. Nu va fi simplu, nu va fi ușor. Trecutul lui e unul stelist, știm cu toții lucrul acesta, dar la Rapid s-au mai perindat jucători și antrenori de la echipe rivale. Cu obținerea de rezultate bune, suporterii au fost alături de ei, așa că e valabil și pentru Gâlcă. Dacă totul va fio în regulă sunt sigur că suporterii rapidiști vor ține la el”, a mai spus Victor Pițurcă.

El a împărtășit rețeta sa pentru o formă fizică de invidiat aproape de 70 de ani: un program intens de aproximativ 15 ore de sport pe săptămână, dar și mâncare puțină!

,,Nicio minune, ce crezi că… În ceea ce privește oamenii, de cum arată în mare măsură depinde de ei. Adică nu am niște secrete așa neștiute… Fac sport, mănânc puțin și în rest nimic deosebit altceva. Cât sport fac în medie pe săptămână? Cred că vreo 14-15 ore de sport. Cam o oră și jumătate, două pe zi, da”, a declarat fostul selecționer al echipei naționale a României.

Victor Pițurcă este un om bogat dar evită un răspuns ferm când vine vorba de investiții personale.

,,Investești în ce știi să faci tu ca persoană, în ce domeniu te pricepi, sigur că poți să câștigi. Dar ce să câștigi în țara românească? În țara românească câștigă hoții, da? Așa mi s-a întâmplat mie acum doi ani? Iată”, a mai spus Pițurcă.

,,Dobrin era mai spectaculos ca Pele”

Fostul selecționer a vorbit și despre o comparație Lamine Yamal- Nicolae Dobrin. Pițurcă a fost coleg cu magul din Trivale în urmă cu mai bine de 30 de ani, însă n-a fost legitimat la Pitești, el venind de la Pandurii Tg. Jiu.

,,Yamal ăsta nu mă gândeam că poate juca de maniera asta. Are șanse mari să crească mult în joc. Cu ce calități are, pe la antrenament mereu cu ceva nou, sunt convins că va reuși să și transforme în joc. (n.r.- dar Dobrin?) Ce putea să facă la antrenamente, la jocuri, era…formidabil! Dacă el era lăsat să plece la Real Madrid, era unul din marii fotbaliști ai acestei planete. (n.r.- mai bun ca Pele?) Da, după părerea mea, cred că da. Era mai spectaculos ca Pele, dar așa ca eficiență nu putem să îl comparăm cu Pele. Dacă Dobrin era în Spania, era cel mai mare în perioada aceea. Se vorbea de el…Tu îți imaginezi cu echipa aceea pe care o avea Real Madrid și cu 60.000 de oameni în tribună ce putea el să facă? Plus că schimba și puțin mentalitatea”, a mai spus Pițurcă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.