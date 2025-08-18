Cum s-a îmbrăcat Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump. Toți așteptau să vadă asta!

În aceste momente, Casa Albă găzduiește o întâlnire fără precedent și cu un impact care se dorește revoluționar pentru întreaga lume. După doar câteva zile de la summitul din Alaska dintre Vladimir Putin și Zelenki, liderul SUA, Donald Trump, s-a așezat la masa discuțiilor alături de cei 27 de lideri ai Uniunii Europene și președintele ucrainean pentru a se asigura că încheierea războiului din Ucraina va avea loc.

Luni, 18 august, rând pe rând, liderii Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Finlandei, alături de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și de Mark Rutte, secretarul general al NATO, au ajuns la Casa Albă, Washington, acolo unde în aceste momente au loc discuții despre o posibilă încetare a războiului din Ucraina.

Cum a fost îmbrăcat Volodimir Zelenski la întâlnirea cu Trump

Volodimir Zeleski a ajuns la Casa Albă și a fost întâmpinat de președintele SUA, Donald Trump. În timp ce îl aștepta să coboare din mașină, liderul american a fost rugat de reporteri să transmită un mesaj ucrainenilor, iar reacția lui i-a uimit pe cei prezenți: ”Îi iubim”, a spus Trump.

„Întâlnirea de azi e foarte importantă. Sunt alţi 7 lideri importanţi din Europa aici. Cred că va ieşi bine. Mulţi soldaţi au murit doar săptămâna trecută, de ambele părţi, dar mulţi soldaţi. Nu vreau să spun care ţară are cărţi mai bune, vreau doar să opresc acest război. Vom lucra cu Ucraina pentru o pace pe termen lung, nu va fi o pace de doi ani”, a declarat Donald Trump.

După ce la finalul lunii februarie, Volodimir Zelenski a fost criticat pentru felul în care s-a îmbrăcat la ultima întâlnire cu Donald Trump – vezi AICI, liderul ucrainean a fost mai atent la ținuta sa. Acesta a optat pentru un costum all black (n.r negru total), pentru a exprima cel mai bine starea sa de spirit și emoțiile pe care le trăiește de când țara sa este în război.

Acesta își alege ținutele cu mare atenție, imagine care se potrivește cel mai bine rolului său și momentului: ”El este șeful statului, care se află în război”, a spus Elvira Gasanova, designerul de modă care a produs una dintre ținutele emblematice ale președintelui ucrainean. În anul 2022, potrivit presei străine, Zelenski a jurat că nu va mai purta costum și cravată și nici nu se va mai bărbieri până când războiul din Ucraina nu se va încheia.

În timpul discuțiilor din Biroul Oval de la Casa Albă, Donald Trump a declarat că speră ca în viitor să obțină un acord pentru o întâlnire trilaterală cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Totodată, acesta susține că în opinia sa s-au realizat progrese vizibile pentru încheierea războiului din Ucraina.

”Dacă totul merge bine astăzi, vom avea o întâlnire trilaterală și cred că vom avea șanse rezonabile de a pune capăt războiului”, le-a declarat Trump jurnaliștilor prezenți la Casa Albă.

