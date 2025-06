Cum s-a reinventat Doina Melinte după retragerea din sport! Regina atletismului din anii ’80, dezvăluiri la „ALTCEVA cu Adrian Artene”

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a fost una captivantă, în care rolul de invitat l-a avut Doina Melinte, una dintre legendele atletismului românesc. Într-o discuție de excepție, aceasta a vorbit despre cariera în atletism, despre provocările pe crea le-a întâmpinat de-a lungul timpului, dar și despre activitatea ei de după retragerea din sport. Cum s-a reinventat Doina Melinte?

Sâmbătă, 14 iunie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului. De această dată, invitata lui Adrian Artene a fost Doina Melinte, regina atletismului din anii ’80. Câștigătoare a numeroase medalii și deținătoare de recorduri, aceasta a vorbit despre cariera sportivă, dar și despre viața de după retragere.

(CITEȘTE ȘI: CUM AU ”DISPĂRUT” 10 ANI DIN VIAȚA DOINEI MELINTE. ”REGINA ATLETISMULUI”, CONFESIUNI LA ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE)

Așa cum spuneam, cea mai nouă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a avut-o ca invitat pe Doina Melinte. Printre altele, aceasta a vorbit și despre cum a arătat viața ei după ce s-a retras din sport. Și-a dorit să le demonstreze tuturor că poate face performanță în orice domeniu și a reușit.

Mai exact, după ce a renunțat la sport, Doina Melinte și-a îndreptat atenția către un nou domeniu: administrația publică. S-a făcut remarcată și aici și a avut de două ori rang de secretar de stat.

„Doina Melinte: Am fost dedicată sportului din toate punctele de vedere. Iar după ce am terminat cu sportul, am vrut să demonstrez tuturor că nu a fost o întâmplare că am fost bună în sport, în atletism.

Cu toate că nu știam administrație absolut deloc, am învățat, am luat tot de la zero și am demonstrat că pot să fac și administrație. Și am făcut și administrație publică. La nivel local la cel mai ridicat și la nivel central.

Adrian Artene: Spuneam eu că ați avut de două ori rang de secretar de stat în anumite zone, evident zone care au legătură cu sportul, nu v-ați îndepărtat niciodată de sport. Astăzi, în fața televizorului, când urmăriți o cursă a unui atlet, atlete din România cum vă manifestați?

Doina Melinte: Într-adevăr sunt cu sufletul și cu dorința de a învinge respectiva sau respectivul. Deci apreciez calitățile, apreciez rezultatele, dar nu pot să zic că mai am emoțiile pe care le-am avut odată”, a mărturisit Doina Melinte, în cadrul podcast-ului.