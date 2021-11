Cum s-a schimbat relația dintre surorile Buble după „Asia Express”! Cele două au trecut prin momente dificile. „A meritat orice efort”

Estera și Lidia Buble au pornit împreună în aventura „Asia Express”, iar Drumul Împăraților le-a pus de multe ori în dificultate și le-a dat bătăi de cap. Însă, cele două au reușit să formeze o echipă puternică și să treacă peste orice împreună. Cum s-a schimbat relația acestora după experiența din Asia?

Lidia Buble și Estera au format una dintre cele mai puternice echipe din sezonul patru „Asia Express”. Cele două au luptat până în ultima clipă, însă au fost eliminate din competiție chiar înainte de marea finală. Însă, deși nu au obținut marele premiu, cele două sunt recunoscătoare pentru experiența trăită, care le-a sudat și mai mult relația. (CITEȘTE ȘI: LIDIA BUBLE ȘI ESTERA, MOMENTE TENSIONATE DIN SPATELE CAMERELOR DE FILMAT! CE NU S-A VĂZUT LA TELEVIZOR DIN COMPETIȚIA ”ASIA EXPRESS”)

Lidia Buble a mărturisit că faptul că a participa alături de Estera în competiția „Asia Express” a fost cea mai bună alegere pe care putea să o facă. Toată aventura le-a unit și mai mult și le-a făcut să își dea seama de sentimentele pe care le au una pentru cealaltă.

„Pot spune că pe tot parcursul competiției am învățat câte un lucru notabil în ceea ce mă privește. În primul rând, pot spune că relația mea cu Estera s-a întărit și ne-a făcut să realizăm cât de mult ne iubim, faptul că ne suntem aproape și că suntem pregătite să trecem oricând peste tot și toate pentru a reuși.

Iar vorba aceea „La bine și la greu” este acum piatra de temelie în ceea ce privește relația noastră ca surori. Totodată, am învățat că sunt chiar mai puternică decât știam și că, oricât de greu și lung ar fi drumul, merg fără griji dacă sunt alături de Esti.”, a declarat Lidia Buble, potrivit Viva.ro.

Lida Buble, despre „Asia Express”

De asemenea, Lidia Buble a mai mărturisit că fără Estera nu ar fi reușit să facă atât de multe lucruri. Ea a fost cea care i-a dat energie și care a tras-o în sus ori de câte ori situația devenea grea. Mai mult, cele două și-au depășit cu mult limitele și au aflat cât sunt de puternicie, de fapt.

„Puterea ei! Cel mai mult m-au surprins momentele în care Estera a tras cât pentru amândouă și a reușit. De asemenea, faptul că m-a suportat în cele mai grele momente, când poate că îmi era mai greu decât îi era ei, a fost incredibil.

M-a surprins cât de multă forță fizică am și faptul că pot să duc sute de kilograme. Drept urmare, în competiție am tras din tot sufletul și cu toate puterile mele ca să nu cedez și să câștigăm, chiar dacă în acest moment am căpătat niște probleme de sănătate la coloană. Însă a meritat orice efort și toată experiența trăită în Asia Express!”, a mai spus Lidia Buble.

(VEZI ȘI: CE REGULI STRICTE ARE RELIGIA PENTICOSTALĂ, ÎN CARE CRED ESTERA ȘI LIDIA BUBLE DE LA ASIA EXPRESS)