După un scandal în care și-au aruncat vorbe care mai de care mai usturătoare, Alex Velea și Iulia Albu au revenit la sentimente mai bune. Se pare că cei doi au îngropat securea războiului, iar CANCAN NEWS are detalii despre cum s-a stins conflictul dintre “Fratziwear” și criticul de modă!

Stilul vestimentar pe care Alex Velea îl adoptă deja de foarte mult timp nu este pe placul tuturor. Nu a fost agreat nici de Iulia Albu, care nu s-a ferit să-și exprime părerea. În stilul caracteristic, desigur! Criticul de modă l-a numit, adesea, “cocalar”, fără să bănuiască ce va urma. În mai multe emisiuni televizate, Velea nu s-a abținut și a reacționat la adresa fostei soții a lui Mihai Albu. Ba chiar artistul a dus și mai departe jocul de cuvinte creând chiar și un “diss” plin de jigniri despre Iulia Albu, pe care însă nu l-a mai lansat.

„Am făcut o mârlănie, dar mi-am cerut scuze”

Acum artistul povestește, cu lux de amănunte, ce l-a făcut să îngroape securea războiului cu vedeta de la Antene.

“Mie Iulia Albu mi-a zis că sunt cocalar! Mi-a dat zero la purtare, la un moment dat, dar m-am împăcat cu ea. Mi-am cerut scuze! Am jignit-o, am făcut ceva, am zis niște prostii, am pus o poză, am făcut o mârlănie, dar mi-am cerut scuze. Am realizat că are și ea copil, are o fată și am zis că poate citește ce am zis eu.

Deja aveam copii în momentul acela și m-am gândit că n-am procedat bine, mi-am cerut scuze. Am zis ceva, o prostie, să sugă un toc de pantof! Eu îi făcusem o piesă. Era ceva rău, dar n-am vrut s-o mai scot, m-am răzgândit. Nu-mi place să-mi bat joc de oameni, să râd de ei.

Dacă suntem doar noi și oprim camerele, sunt în stare să bârfesc, îmi place când sunt cu prietenii mei, dar nu-mi place în mediul public să jignesc pentru că poate pe unii oameni îi afectează și apoi îi văd că sunt afectați și mă întristez”, a mărturisit Alex Velea în podcastul lui Alex Țibulcă.

