Cum s-au distrat Adela Popescu și Radu Vâlcan în vacanța din acest weekend: „Am putut să stăm, să povestim”

Adela Popescu și Radu Vâlcan au avut parte de un sfârșit de săptămână plin de liniște și voie bună. Cei doi soți s-au distrat de minune alături de copiii lor într-o mică vacanță departe de agitația din București. Cuplul se declară mulțumit de experiența avută.

După o perioadă lungă în care au avut parte de tot felul de proiecte și au fost nevoiți să fie prezenți de dimineață și până seara, 7 zile din 7, în București, familia Adelei Popescu a putut să se bucure puțin de momentele liniștite departe de probleme și agitație. Copiii s-au simțit foarte bine la munte, acolo unde aerul este mult mai curat.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță de poveste alături de copii

Deoarece adoră să își țină fanii la curent cu ultimele noutăți care au loc în viața sa, Adela Popescu a împărtășit în urmă cu puțin timp câteva imagini și cuvinte legate de ultimele zile departe de București. Vedeta de la Pro TV a declarat că s-a refugiat alături de soțul ei și de copiii pe care îi au împreună, într-un loc minunat, la munte, pentru a-și putea încărca bateriile. Micuții s-au distrat de minune, au mers cu bicicletele prin pădure și au făcut baie în ciubăr, în timp ce adulții s-au putut delecta cu un pahar de vin în fața șemineului.

„Acesta a fost weekendul în care am putut, eu și Radu, să stăm la masă să povestim, timp în care copiii, fie s-au jucat frumos lângă noi, fie au desenat. În care ne-am plimbat cu bicicletele toți prin pădure în timp ce picura. În care ne-am trezit dimineață toți în pat claie peste grămadă. În care am văzut căprioare și cerbi și am alergat că în filme pe un câmp infinit cultivat cu grâu. Dacă vă spun și că am băut un pahar de vin seară la șemineul din exterior și copiii au făcut baie în ciubăr în liniștea pădurii, cred că o să leșinați de invidie”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

Urmăritorii vedetei nu au putut trece cu vederea imaginile și mesajul postate de aceasta pe conturile sale de socializare. Postarea a strâns o mulțime de aprecieri și comentarii. Mulți dintre fani doresc să știe cum se numește locul de poveste în care și-au petrecut weekendul, în timp ce alții îi felicită pentru decizia de a pleca alături de copii.