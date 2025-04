Cum se apără Stegarul Dac, după ce un jandarm l-a acuzat că l-a lovit | Dan Diaconescu Direct

Stegarul Dac a făcut o intervenție neașteptată în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct, unde a adus în discuție un incident care a stârnit multă atenție și controverse. Cu un ton provocator, el a explicat într-o manieră detaliată cum a ajuns să fie implicat într-o situație tensionată, care a implicat autoritățile. În cadrul emisiunii, Stegarul Dac a vorbit despre o serie de evenimente care au avut loc recent, subliniind unele dintre aspectele cele mai controversate ale acestora.

Stegarul Dac a vorbit despre un incident în care a fost acuzat de un jandarm că l-ar fi rănit în timpul unui conflict. Jandarmul a afirmat că a suferit răni din cauza unei lovituri aplicate de Stegarul Dac, însă acesta din urmă a insistat că acuzele nu sunt corecte și că toată situația a fost mult exagerată.

Stegarul Dac a menționat că a ajuns la Institutul de Medicină Legală (IML) pentru a documenta un abuz la care a fost supus, și care a avut loc în urma unui conflict cu autoritățile. Potrivit lui, în urma unui incident, a fost nevoit să se prezinte la IML pentru a obține o evaluare medicală a leziunilor suferite.

Printre măsurile medicale care i-au fost aplicate se numără o brățară de imobilizare și o fașă elastică pentru susținerea genunchiului, care aparent ar fi suferit o entorsă, conform celor constatate de medicii de la Spitalul Floreasca. Totuși, Stegarul dac nu a fost pe deplin mulțumit de diagnostic, având suspiciuni cu privire la gravitatea leziunii și intenționând să solicite și radiografiile pentru o evaluare mai detaliată.

„Dar, oameni buni, asta este o premieră, da? Brățara. A doua premieră este fașa cum se cheamă, asta elastică, pe care mi-au dat-o atenție. Am fost la IML, ca să arăt ce mi s-a întâmplat, deci abuzul care așa, și mi-au dat să mă duc să cercetez genunchiul la Floreasca, și acolo mi-a găsit doar o entorsă chipurile, dar o să cer și radiografiile ca să vad și eu cât de entorsă este. Deci, astea este oameni buni. Jandarmul a acuzat că a avut… Răni, cum s-ar spune, de la lovitura mea, chipurile, da? Ce-i asta? Și o să vă mai arăt din seara acasă, o să vă arăt și pe corp ce s-a întâmplat. Așadar, premiera a avut loc. Deci am făcut, Dan, am făcut o petiție. De unde a pornit, ca să înțelegi? Deci, n-am avut de lucru și am lansat și o provocare, zic, oameni buni, că eram o mie pe live.

Zic, hai să lansăm o prim-provocare. Îmi pare o prinsoare. Nu fac prinsoari, că nu e voie. Scrie la carte foarte clar, dar așa de nimica toată. Am zis un cont de TikTok în Germania sau în Anglia, că am înțeles că se închid mai greu. Știi, ca să am și eu acolo rezervă de 50-100 de conturi, pentru că o să fie nevoie de ele, știi? Lupta e lungă. Și atunci am zis, păi, un cont de TikTok prinsoare că Stegarul dacă se suie în dud astăzi. Astăzi? Da. Și jandarmii erau acolo. 12 jandarmi și un polițist. Deci toți aliniați lângă dud. Deci e oameni buni. Ce fac acolo? Gândiți-vă bine. Apără un dud oameni buni. 12 jandarmi și un polisist. Deci nu vă vine să credeți așa ceva. Este uluitor. Deci apără un dud 12 jandarmi. Și când au auzit prin soarea pe care am făcut-o și eu mă duc în continuare să mă prim pe trotuarul care era dudul cu pricina, nu au baricadat asta. Dom’le, lăsați-mă să trec. Este… libera circulația pe spațiu public în Europa. Libera. Nu, dom’le, ei nu mai contează drepturi, libertăți nu mai au nicio importanță când au auzit de unde puneți. Deja au început să coafeze acolo, să pună garză numai și o să facă o filmare prin tot București, oameni, pe unde am trecut, pe la ce instituții au trecut, ce măsuri au lupt ca să nu mai măsui pe ele. Deja pe CSM, pe în alta curte de casație și la parchetul general. Deci toate veți vedea, vă va arăta fratele vostru și acum la arestul preventiv, să vedem ce au făcut ei acolo, cum au, ca să împiedice stegalul dacă trebuie să se suie într-un pom. Ce să facă? Să nu mai violeze încă o dată ministerul de interne, nu?”, a spus Stegarul Dac la emisiunea moderată de Dan Diaconescu.