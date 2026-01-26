Cum se așază, de fapt, tacâmurile în mașina de spălat vase. Mulți o fac greșit

Cea mai eficientă metodă de a încărca tacâmurile în mașina de spălat vase pentru a vă asigura că acestea ies curate și în siguranță este o combinație de tehnici bazate pe siguranță și prevenirea „îngrămădirii”.

Consensul general în rândul experților și producătorilor este următorul: cuțitele ascuțite să fie orientate în jos, dar cele mai bune rezultate de curățare se obțin adesea dintr-o orientare mixtă și, uneori, în jos pentru alte tacâmuri. Iată cum să așezați tacâmurile în mașina de spălat vase, potrivit experților.

Cum se așează corect tacâmurile în mașina de spălat vase

Modul corect de încărcare a mașinii de spălat vase este un subiect foarte controversat. Deși puteți discuta la nesfârșit despre ce obiecte pot fi spălate în mașina de spălat vase și unde să așezați cănile, puține aspecte legate de încărcarea mașinii de spălat vase sunt la fel de controversate ca direcția în care trebuie așezate tacâmurile.

Deși există argumente pro și contra pentru ambele variante – cu vârful în sus sau în jos –, modul în care așezați tacâmurile depinde în mare măsură de preferințele personale. Acestea fiind spuse, există câteva aspecte de luat în considerare atunci când așezați tacâmurile în mașină, pentru a vă asigura că furculițele, cuțitele și lingurile sunt cât mai curate posibil, spun experții din domeniu.

„Dacă aveți spațiu, mânerele lingurilor pot fi orientate în sus când încărcați coșul pentru tacâmuri al mașinii de spălat vase – însă, dacă umpleți coșul la capacitate maximă, este mai bine să orientați mânerele lingurilor în jos pentru a economisi spațiu… furculițele și cuțitele sunt mai sigure dacă sunt așezate în coș cu partea ascuțită în jos (din motive evidente!).”, spune unul dintre experți.

Ei bine, unii profesioniști sunt de acord cu orientarea în sus, iar alții cu orientarea în jos. Și se pare că singurul lucru asupra căruia toată lumea este de acord este ca lamele cuțitelor să fie orientate în jos în coșul mașinii de spălat vase, din motive evidente.

