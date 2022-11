Cum se înțelege, de fapt, Daniela Crudu cu tatăl copilului ei: „El este cu treaba lui, nu îl interesează”

Viața Danielei Crudu s-a schimbat radical, în ultima vreme. S-a retras din lumina reflectoarelor, a părăsit România și s-a mutat în Suedia, acolo unde vrea să își întemeieze o familie alături de actualul său partener. Recent, bruneta a povestit cum se înțelege cu bărbatul pe care îl va face tătic în doar câteva luni.

Daniela Crudu trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Deși așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va ține copilul în brațe, fosta asistentă TV a descoperit pe propria piele cu ce situații se confruntă viitoarele mămici. Pe lângă grețurile specifice acestei perioade, oboseala și stresul și-au spus cuvântul.

Chiar dacă are perioade grele, Daniela are mare noroc cu iubitul său care îi este alături la fiecare pas. Daniel și-a luat în serios rolul de viitor tată și are grijă ca brunetei să nu îi lipsească nimic.

„E cuminte și mă ajută cu tot ce poate și el. Îți dai seama că nu știe ce să facă ca să îmi fie ușor și mie, să nu mă agit, să nu mă stresez, că eu sunt și agitată, imediat îmi vin nervii. Țip din orice acum, mă enervez mai rău acum”, a spus Daniela Crudu.

Daniela Crudu: „E un om bun și mai rar un om bun cu adevărat”

Daniela Crudu are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului său și mărturisește că Daniel nu este doar un iubit bun, ci, va fi și un tătic extraordinar. Mai mult, bruneta a explicat că pe lângă toate calitățile sale, iubitul său a reușit să o cucerească prin simplitate, prin faptul că nu este atras de lumea mondenă și, mai ales că nu încearcă să se facă remarcat pe spatele ei.

În cazul în care Daniel ar fi căutat celebritatea, vedeta recunoaște că relația lor nu ar fi avut nicio șansă.

”Nu sunt eu destul de cunoscută? Nici nu luam pe cineva care să… (n.r vrea să fie cunoscut). De exemplu, dacă era el cunoscut, ok, dar așa să îmi iau pe unul care să vrea să devină cunoscut, adică pe spatele meu, n-aș fi acceptat niciodată. El este cu treaba lui, nu îl interesează pe el, este discret și asta e cel mai bine. E un băiat simplu, adică nu vrea să pară altceva, e natural și mă iubește. Nu e golan, e cuminte, e sincer. Cu asta m-a cucerit, cu naturalețea lui și cu faptul că e un om bun și mai rar un om bun cu adevărat. Are sufletul bun. Chiar ne potrivim și ne iubim, asta este cel mai important”, a mai adăugat fosta asistentă TV.