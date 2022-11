Daniela Crudu (33 de ani) este însărcinată! Era vestea bombă din showbizul românesc, iar fosta asistentă a lui Capatos a confirmat. Pe viitorul tătic îl ține la secret, deși, după cum ea spune, relația are, deja, un an. Mutată în Suedia, Daniela nu ratează revenirile, pentru câteva zile, în România. A făcut-o de curând, iar paparazzii CANCAN.RO au întâlnit-o. Și au surprins și burtica de graviduță, dar și ”pepenașii”, care s-au făcut ceva mai măricei. Avem imaginile, în exclusivitate!

Cruduța va deveni mămică în următoarele șase luni! Asta au susținut sursele CANCAN.RO apropiate vedetei care și-a mutat catrafusele tocmai în Suedia. Imediat, Daniela confirma informația, fără să stea pe gânduri. Ba a oferit și detaliile, cum că se iubește cu un bărbat, de origine română și el, de aproape un an.

„Da, informația voastră e adevărată. Sunt însărcinată! De un an sunt cu el, e român. E un băiat liniștit, discret, cuminte. Mă iubește, îl iubesc! Încă nu știu ce e! Fac trei luni săptămâna viitoare. Deja se vede!”, declara Daniela Crudu.

Daniela Crudu și-a arătat burtica de graviduță, dar și ”pepenașii” devastatori!

Da, se vede! Paparazzii CANCAN.RO o reperau pe Daniela pe străzile din București. Se află, pentru câteva zile, în România. La un salon de înfrumusețare a ”parcat” Cruduța într-una dintre zile, unde a petrecut mai bine de o oră: și-a făcut machajul. De acolo, și-a ”încălecat” bolidul și a ”tăiat-o” la întâlnire. Burtica de graviduță i-a ieșit în evidență. Și nu numai! ”Pepenașii” parcă i-au mai crescut, efectele sarcinii se văd din ce în ce mai mult. Arată bine Daniela, mai ales că fericirea i se poate citi pe fețișoară.

Avea să dea ochii, la scurt timp, cu un prieten, care a ajutat-o să care ditamai trolerul scos din portbagaj. În timp ce ea și-a luat poșeta și o sacoșă. Destinația era clădirea chiar din față, unde urma să participe la o ședință foto.

Cât costă să o vezi pe Daniela Crudu pe Only Fans

Daniela Crudu s-a apucat de OnlyFans! Și, la scurt timp, a anunțat și care îi este tariful. Pentru ca bărbații să îi vadă pozele deocheate, în fiecare zi timp de o lună, vor trebui să scoată din buzunare 20 de dolari. Atât este taxa percepută de fosta asistentă a lui Dan Capatos.

Daniela avea să dezvăluie și motivul pentru care și-a făcut cont pe platforma destinată adulților. ”M-am plictisit de tv, nu mai e ce a fost, totul e pe Internet. Nu mai am chef să apar la emisiuni. Ce ar putea să mă mai provoace? Am fost la Burlăcița, la Ultimul trib, am fost cam peste tot. Nu știu dacă am ratat vreun show tv de la Antenă!”, spunea Daniela Crudu.

