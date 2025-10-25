Cum se pregătește această tânără de 25 de ani pentru ”Apocalipsă”. Ce provizii și-a făcut pentru următorul deceniu

O tânără din Seattle își construiește propria „bază de supraviețuire” pentru următorul deceniu! Iată cum se aprovizionează aceasta!

Într-un colț liniștit al statului Washington, o tânără în vârstă de 25 de ani și-a transformat gospodăria într-un adevărat centru de pregătire pentru crize, un spațiu care combină agricultura tradițională, tehnologiile moderne și planificarea pe termen lung. Cu un teren generos, familia ei cultivă legume și fructe, crește păsări și animale domestice și folosește resursele proprii pentru a-și asigura hrana și energia.

Cum se aprovizionează tânăra pentru Apocalipsă

Tânăra, cunoscută pe rețelele sociale sub numele Gubba Homestead, a atras atenția publicului prin modul său neconvențional de a-și gestiona gospodăria. Proviziile pe care le-a acumulat sunt impresionante: mâncarea stocată în gospodăria sa poate hrăni cinci persoane timp de zece ani. Produsele alimentare sunt atent conservate, cu tehnici care le pot menține proaspete zeci de ani. Pastele sunt ambalate cu absorbante de oxigen pentru a rezista două decenii, iar alimentele liofilizate păstrează nutrienții și gustul timp de până la 30 de ani.

„Fiecare dolar în plus merge către stocul meu și sistemele casnice – conservarea alimentelor, stocarea apei, alimentarea cu energie electrică în afara rețelei și securitatea. Majoritatea oamenilor consideră că este un lucru extrem, dar eu o văd ca pe o posibilitate de a-mi cumpăra libertatea”, a spus ea pentru Need To Know.

Familia locuiește împreună într-o casă echipată cu panouri solare și sisteme de filtrare a apei, astfel încât să fie pregătită pentru orice situație care ar putea afecta rețeaua publică de energie sau alimentarea cu apă. Această abordare reflectă un mod de viață autosuficient, care pune accent pe independența energetică și pe siguranța alimentară.

Ea promovează un stil de viață ecologic, evitând conservanții și produsele procesate, iar pasiunea pentru naturalețea alimentației s-a extins și în industria cosmeticelor, unde a dezvoltat propriul brand bazat pe ingrediente organice.

Pe lângă stocurile alimentare, gospodăria include echipamente care permit generarea energiei independente și menținerea resurselor vitale fără dependența de infrastructura urbană. Proviziile alimentare, combinate cu capacitatea de a produce energie și apă curată, transformă casa într-un fel de refugiu modern, în care fiecare detaliu este gândit pentru supraviețuirea pe termen lung.

