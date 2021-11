Cum se simte Anamaria Prodan în plin proces de divorț + Ce a spus impresara despre o posibilă împăcare cu Reghe: ”Poate sunt cele mai frumoase momente din ultimii ani”

Anamaria Prodan a mărturisit că atât ea, cât și membrii familiei… l-au iertat pe Laurențiu Reghecampf pentru greșelile făcute. Impresara vrea să-și vadă în continuare de viață și a mărturisit că sunt cele mai bune momente pe care le-a trăit în ultimii ani.

Prietenii îi sunt alături în aceste momente dificile, iar Anamaria Prodan își petrece majoritatea timpului în compania lor. A spus, însă, că vrea să se îndepărteze de România și a ales să rămână în Dubai. Recent, impresara a dezvăluit cum se simte acum, în plin proces de divorț.

„E o perioadă înfloritoare, mă simt foarte bine, sunt foarte fericită, poate sunt cele mai frumoase momente din ultimii ani. Viața este frumoasă și este scurtă și merită să o trăiești așa cum vine ea. Orice vine sau orice pleacă vine cu un scop sau pleacă cu un scop. Puterea vine din tine, din cum ești făcut și de la Dumnezeu. Atâta timp cât îl ai pe Dumnezeu lângă tine, nu ai cum să nu ai putere.

Dacă începi să te gâdești la lucrurile astea, te dărâmi singur și cazi. Dacă ai copiii lângă tine, cum am eu lângă mine, copii care îmi spun „Mami, nu s-a întâmplat nimic, noi suntem mai puternici, noi am rămas împreună. Nu am plecat noi, a plecat altcineva”. Eu și copiii ne ridicăm împreună, de fiecare dată suntem mână în mână”, a spus Anamaria Prodan la „Teo Show”.

Cât despre o posibilă împăcare între ea și Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a mărturisit că nu poate ști ce anume le va rezerva viitorul: ”Cine știe? Asta nu poate ști nimeni. Și dacă spun nu acum și se întâmplă… Habar n-am. Știu doar că nu o să stau niciodată singură, știu doar că o să mă mărit orice s-ar întâmpla, știu doar că îmi caut fericirea și o să o caut toată viața. Oricând (n.r. se vede din nou în fața altarului)! Copiii își doresc foarte mult. Mi-au spus: „Mami, tu trebuie să fii fericită. Noi trebuie să fim fericiți lângă tine””, a mai spus impresara.

Ce se va întâmpla cu averea cuplului Reghecampf – Prodan?!

Sexy-impresara este considerată una dintre cele mai bogate femei din România. La un moment dat, cuplul Reghecampf – Prodan a fost plasat printre primii 100 cei mai bogați oameni din țară, discutându-se despre multe milioane de euro.

Potrivit impresarei, averea sa este estimată între 50 și 100 de milioane de euro. Anamaria Prodan susține că tot ce are este moștenit de la mama ei. Într-o declarație de avere, Ionela Prodan spunea că are 6 case, din care 4 erau în București și Ilfov. Cântăreața obișnuia să-i cedeze fiicei sale din proprietăți încă din timpul vieții.

Singura excepție o reprezintă casa din Las Vegas, pe care Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au achiziționat-o în urmă cu 6 ani. Un milion de dolari ar fi costat locuința de vis pe care au achiziționat-o și care este trecută tot pe numele Anamariei.

”Laurențiu nu va lua jumătate din avere, cum s-a speculat. Și așa trebuie să le lase copiilor lui. Nu avem nimic împreună. Am trăit de acei bani câștigați împreună(…) Totul este moștenit de la mama. Ca să terminăm asta, pentru că sunt multe femei care roiesc în jurul lui și care se gândesc acum cu câți bani se va alege el.

Nimic! Laurențiu Reghecampf are salariul lui. Nu i-am luat banii lui Reghe! A avut și el contracte prin Golf, dar să nu exagerăm cu salarii de 7 milioane de dolari, că nu suntem nebuni. Repet, toată averea mea este moștenită de la mama. Laurențiu Reghecampf pleacă cu salariul de la Universitatea Craiova, cu bonurile de masă și cu o casă din America”, a povestit Anamaria Prodan în emisiunea lui Cătălin Măruță.