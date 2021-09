Cum se simte Mioara Roman? Fiica sa, Oana a făcut noi dezvăluiri

Ajunsă la vârsta de 80 de ani, Mioara Roman se confruntă cu probleme de sănătate delicate. În prezent fosta soţie a lui Petre Roman se află internată într-o clinică de reabilitare, acolo unde primeşte toate îngrijirile necesare. Fiica sa, Oana Roman a făcut noi dezvăluiri despre stare sa de sănătate.

A suferit două operații în decurs de numai o lună și se cunfruntă cu un Parkinson agresiv. Starea de sănătate a Mioarei Roman s-a deteriorat vizibil în ultimul an, în perioada pandemiei. Aceasta a ajuns să-și nu-și mai poată mișca o mână și are nevoie în permanenţă de ajutor. Fiica sa, Oana a fost cea care a avut grijă ca în toată această perioadă să nu îi lipsească nimic.

De asemenea, Oana s-a ocupat personal de îngrijirea mamei sale atunci când cele două locuiau în aceeaşi casă. Apoi, Mioara Roman a fost internată într-o clinică specializată.

„Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână! E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viața. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a povestit Oana, plângând, în emisiunea Andreei Mantea.

Oana Roman, noi dezvăluiri despre starea Mioarei Roman

Recent, soţia lui Marius Elisei şi-a vizitat mama la clinică. Cele două au ieşit la terasa complexului, acolo unde au servit o băutură răcoritoare, semn că starea de sănătate a acesteia este mult mai bună.

Mai mult, Oana Roman a fost cea care a confirmat acest lucru printr-un mesaj pe Instagram: „Am ieşit cu mama la o cola… Este încă la recuperare şi merge înspre bine”

