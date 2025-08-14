Acasă » Știri » Cum se simte soția lui Alexandru Raicea, după ce a fost bătuta în supermarket. Cine sunt agresorii ei

De: Alina Drăgan 14/08/2025 | 21:48
Soția lui Alexandru Raicea, bătuta în supermarket
Soția fotbalistului Alexandru Raicea, mijlocașul echipei FCU Craiova, a trecut printr-un episod halucinant care i-a zguduit atât viața personală, cât și siguranța de zi cu zi. Luminița a fost bătută într-un supermarket, până și-a pierdut cunoștința, de doi bărbați pe care nu-i cunoștea. Agresorii, tată și fiu, au acționat cu violență, iar motivul pentru care au făcut asta este halucinant.

Incidentul s-a petrecut pe 10 august, într-un supermarket din Craiova, în plină zi, sub privirile șocate ale clienților și angajaților. În urma celor întâmplate, femeia a ajuns la spital, iar acum se recuperează.

Soția lui Alexandru Raicea, bătuta în supermarket

Potrivit declarațiilor victimei, conflictul a început atunci când unul dintre bărbați, vizibil iritat de timpul de așteptare la casă, a început să țipe la angajați și la ceilalți clienți. În încercarea de a calma spiritele, Luminița, soția mijlocașului FCU Craiova, i-a oferit locul ei la coadă, sperând că acest gest îl va liniști. În schimb, reacția bărbatului a fost neașteptată și extrem de agresivă.

Enervat și mai tare, acesta a început să o înjure și să o lovească, iar fiul lui i s-a alăturat în atac. Femeia a reușit să sune la 112, însă gestul i-a înfuriat și mai mult pe agresori. Loviturile s-au intensificat, iar în scurt timp Luminița și-a pierdut cunoștința, prăbușindu-se la pământ.

Agresorii au fost ulterior identificați ca fiind Vasile Miclescu, cunoscut în oraș sub porecla „Astronom”, și fiul său.

„Am stat până la 5 dimineața la spital”

Transportată de urgență la spital, soția fotbalistului a fost supusă mai multor investigații, mai ales pentru loviturile puternice primite la cap. Alexandru Raicea a fost alături de ea în tot acest timp.

„A fost un șoc, mai ales că nu l-a provocat cu nimic. Am stat până la 5 dimineața la spital, i-au făcut investigații după ce a fost lovită la cap”, a declarat jucătorul lui FCU Craiova.

Deși se recuperează fizic, Luminița este încă profund afectată psihic. Potrivit soțului său, îi este teamă să iasă singură din casă și retrăiește momentele de groază de fiecare dată când își amintește atacul.

Conform informațiilor oficiale, bărbatul de 57 de ani este acuzat că a împins-o, a tras-o de ureche și, după ce au ieșit din magazin, a lovit-o în zona capului. Formularul de evaluare a riscului nu a indicat un pericol iminent, însă victimei i s-a explicat că poate solicita un ordin de protecție împotriva agresorilor.

Foto: Instagram

×