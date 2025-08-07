Actrița a fost bătută și a apărut în public cu ochiul vânăt! Scene de groază în plin divorț

Actrița Denise Richards trece prin clipe cumplite după ce ar fi fost agresată de soț, Aaron Phypers, cu care se află în plin proces de divorț.

Cunoscută mai mult din reality-show-uri și apariții TV decât pentru filmele în care a fost distribuită, fosta soție a lui Charlie Sheen se pregătește de un nou divorț. Ajunsă la 54 de ani, Denise Richards a fost brutalizată de Aaron Phypers.

Imaginile o înfățișează pe actriță cu o vânătaie vizibilă în jurul ochiului. În timp ce fanii au bănuit că soțul ar fi pocnit-o, după ce s-ar fi prezentat la ușa părinților săi, realitatea este puțin diferită. Cel puțin așa spune prietena lui Phypers.

„Ochiul vânăt pe care-l afișează Richards este rezultatul unei căzături din cauza beției, nu al unui abuz”, susține actuala parteneră a bărbatului.

După ce i-a bătut la ușă și a văzut cine îl caută, Aaron a sunat la poliție, ca să o îndepărteze pe Denise de pe proprietatea sa.

O relație toxică

Deși în 2006 divorța de Sheen tocmai pentru că acesta era tot timpul sub influența substanțelor psihoactive și devenea violent, aproape două decenii mai târziu Richards se găsește în aceeași situație. În 2018 se căsătorește cu Phypers, după ce în prealabil un an i-a fost amantă.

Nimeni nu ar fi putut bănui ce se întâmplă în spatele ușilor închise, atunci când camerele de filmare se opresc. Nu se cunosc prea multe detalii despre cum a fost Aaron înainte de Richards, însă pe parcursul căsniciei lor violența domestică era pe ordinea zilei.

„De-a lungul relației noastre, Aaron mă strangula frecvent. Devine violent din cauza faptului că este foarte posesiv și gelos. Duce totul la extrem. A descărcat toate mesajele din conversațiile pe care le aveam pe laptop și telefon, după ce în prealabil a spart parola pentru a obține acces. După ce își satisfăcea nevoia de a deține controlul și a ști cu cine vorbesc, mă agresa. Mă pălmuia puternic peste față, m-a luat de cap și m-a proiectat în suportul de prosoape din baie, îmi strângea brațele la spate până urlam de durere. Tortura nu înceta decât atunci când voia el, după ce se asigura că m-a făcut să sufăr suficient. Nu o dată m-a amenințat că mă omoară. În ultima perioadă, mă imobiliza la podea și se urca cu genunchii pe spatele meu, până în punctul în care ajungeam să-l implor să se lase de pe mine că mor, pentru că simțeam că rămân fără aer”, mărturisește cu groază Richards pentru Page Six.

În pofida acuzațiilor și deși are ordin de protecție împotriva lui Phypers, nu se știe momentan de ce s-a dus acasă la el, în condițiile în care agresorul trebuie să mențină o distanță considerabilă față de victimă. Interesant este faptul că Aaron ar fi inițiat despărțirea, după ce ar fi aflat că Denise are o aventură cu antrenorul ei de fitness, Rudy Reyes, cel care a pregătit-o pe durata show-ului de anduranță „Forțele Speciale: Cel mai dur test din lume”.

