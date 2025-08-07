Acasă » Știri » Actrița a fost bătută și a apărut în public cu ochiul vânăt! Scene de groază în plin divorț

Actrița a fost bătută și a apărut în public cu ochiul vânăt! Scene de groază în plin divorț

De: Anghel Ion 07/08/2025 | 18:12
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Actrița Denise Richards trece prin clipe cumplite după ce ar fi fost agresată de soț, Aaron Phypers, cu care se află în plin proces de divorț. 

Cunoscută mai mult din reality-show-uri și apariții TV decât pentru filmele în care a fost distribuită, fosta soție a lui Charlie Sheen se pregătește de un nou divorț. Ajunsă la 54 de ani, Denise Richards a fost brutalizată de Aaron Phypers.

sursa foto: Profimedia

Imaginile o înfățișează pe actriță cu o vânătaie vizibilă în jurul ochiului. În timp ce fanii au bănuit că soțul ar fi pocnit-o, după ce s-ar fi prezentat la ușa părinților săi, realitatea este puțin diferită. Cel puțin așa spune prietena lui Phypers.

„Ochiul vânăt pe care-l afișează Richards este rezultatul unei căzături din cauza beției, nu al unui abuz”, susține actuala parteneră a bărbatului.

Serialul UITAT de la Pro Tv care va fi „resuscitat”! Revine nostalgia anilor 2000!?
Serialul UITAT de la Pro Tv care va fi „resuscitat”! Revine nostalgia anilor...
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă...

După ce i-a bătut la ușă și a văzut cine îl caută, Aaron a sunat la poliție, ca să o îndepărteze pe Denise de pe proprietatea sa.

O relație toxică

Deși în 2006 divorța de Sheen tocmai pentru că acesta era tot timpul sub influența substanțelor psihoactive și devenea violent, aproape două decenii mai târziu Richards se găsește în aceeași situație. În 2018 se căsătorește cu Phypers, după ce în prealabil un an i-a fost amantă.

Nimeni nu ar fi putut bănui ce se întâmplă în spatele ușilor închise, atunci când camerele de filmare se opresc. Nu se cunosc prea multe detalii despre cum a fost Aaron înainte de Richards, însă pe parcursul căsniciei lor violența domestică era pe ordinea zilei.

„De-a lungul relației noastre, Aaron mă strangula frecvent. Devine violent din cauza faptului că este foarte posesiv și gelos. Duce totul la extrem. A descărcat toate mesajele din conversațiile pe care le aveam pe laptop și telefon, după ce în prealabil a spart parola pentru a obține acces.

După ce își satisfăcea nevoia de a deține controlul și a ști cu cine vorbesc, mă agresa. Mă pălmuia puternic peste față, m-a luat de cap și m-a proiectat în suportul de prosoape din baie, îmi strângea brațele la spate până urlam de durere. Tortura nu înceta decât atunci când voia el, după ce se asigura că m-a făcut să sufăr suficient.

Nu o dată m-a amenințat că mă omoară. În ultima perioadă, mă imobiliza la podea și se urca cu genunchii pe spatele meu, până în punctul în care ajungeam să-l implor să se lase de pe mine că mor, pentru că simțeam că rămân fără aer”, mărturisește cu groază Richards pentru Page Six.

În pofida acuzațiilor și deși are ordin de protecție împotriva lui Phypers, nu se știe momentan de ce s-a dus acasă la el, în condițiile în care agresorul trebuie să mențină o distanță considerabilă față de victimă. Interesant este faptul că Aaron ar fi inițiat despărțirea, după ce ar fi aflat că Denise are o aventură cu antrenorul ei de fitness, Rudy Reyes, cel care a pregătit-o pe durata show-ului de anduranță „Forțele Speciale: Cel mai dur test din lume”.

Citește și: O ispită de la Insula Iubirii a trăit un adevărat coșmar! A fost sechestrată și agresată de fostul iubit: „M-a băgat în spital de 3 ori”

Tags:
Iți recomandăm
Obiecte aparent inofensive care atrag ghinionul în casă. Ce trebuie să elimini din locuința ta
Știri
Obiecte aparent inofensive care atrag ghinionul în casă. Ce trebuie să elimini din locuința ta
Ella a comis-o grav la Insula iubirii, încât nu s-a mai putut uita la Antena 1! I-a cerut iertare mamei sale și…
Știri
Ella a comis-o grav la Insula iubirii, încât nu s-a mai putut uita la Antena 1! I-a cerut…
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
Mediafax
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de...
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă...
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată...
Promisiunea Mihaelei Rădulescu pentru Felix Baumgartner. Vedeta a publicat un videoclip cu ei cântând: „Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Adevarul
Promisiunea Mihaelei Rădulescu pentru Felix Baumgartner. Vedeta a publicat un videoclip cu ei...
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
Digi24
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra...
Funeraliile lui Ion Iliescu au costat mii de euro. Iată ce conțineau pachetele cu pomană
Mediafax
Funeraliile lui Ion Iliescu au costat mii de euro. Iată ce conțineau pachetele...
Parteneri
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus...
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
Click.ro
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina...
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
WOWBiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în...
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a...
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov...
Dacă a expirat permisul de 10 ani, trebuie să repeți școala de șoferi?
Promotor.ro
Dacă a expirat permisul de 10 ani, trebuie să repeți școala de șoferi?
Mihaela Rădulescu, video emoționant cu Felix Baumgartner, la 3 săptămâni de la moartea regretatului parașutist: „L-am făcut cel mai fericit...”
kanald.ro
Mihaela Rădulescu, video emoționant cu Felix Baumgartner, la 3 săptămâni de la moartea regretatului parașutist:...
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
StirileKanalD
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
kfetele.ro
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai...
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
WOWBiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul...
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
observatornews.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru...
iPhone 17 Pro va fi lansat luna viitoare. Ce noutăți aduce
go4it.ro
iPhone 17 Pro va fi lansat luna viitoare. Ce noutăți aduce
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Viva.ro
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut...
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de peste 50 de km/h
Fanatik.ro
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit...
Lună Plină pe 9 august! Camelia Pătrășcanu anunță reușite și oportunități pentru aceste zodii
Fanatik.ro
Lună Plină pe 9 august! Camelia Pătrășcanu anunță reușite și oportunități pentru aceste zodii
Liviu Dragnea, furios. S-a declanșat scandalul după moartea lui Ion Iliescu: N-au vrut, n-au putut…
Capital.ro
Liviu Dragnea, furios. S-a declanșat scandalul după moartea lui Ion Iliescu: N-au vrut, n-au putut…
Mihaela Rădulescu a făcut ANUNŢUL pe Facebook la doar o săptămână de la funeralii
Romania TV
Mihaela Rădulescu a făcut ANUNŢUL pe Facebook la doar o săptămână de la funeralii
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Zi fericită pentru Traian Băsescu. A învins statul român. Fostul președinte primește totul înapoi
Capital.ro
Zi fericită pentru Traian Băsescu. A învins statul român. Fostul președinte primește totul înapoi
Ion Iliescu, la Antipa. Gafa anului la moartea fostului președinte
evz.ro
Ion Iliescu, la Antipa. Gafa anului la moartea fostului președinte
ZODIACUL chinezesc de vineri, 8 august 2025. Este o zi solicitantă!
Gandul.ro
ZODIACUL chinezesc de vineri, 8 august 2025. Este o zi solicitantă!
as.ro
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit...
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la înmormântarea sportivului: ”Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
radioimpuls.ro
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la...
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Ion Iliescu. Cum au colaborat cei doi pentru a obține bani pentru baronii PSD
Fanatik.ro
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Ion Iliescu. Cum au colaborat cei doi pentru a...
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu omul Rusiei?
Fanatik.ro
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau...
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Yellow News
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Obiecte aparent inofensive care atrag ghinionul în casă. Ce trebuie să elimini din locuința ta
Obiecte aparent inofensive care atrag ghinionul în casă. Ce trebuie să elimini din locuința ta
Motivul incredibil pentru care Daniel Pavel și Ana Maria și-au amânat luna de miere. Planul “secret” ...
Motivul incredibil pentru care Daniel Pavel și Ana Maria și-au amânat luna de miere. Planul “secret” după primul an de căsnicie: „Din toamnă începem”
Ella a comis-o grav la Insula iubirii, încât nu s-a mai putut uita la Antena 1! I-a cerut iertare mamei ...
Ella a comis-o grav la Insula iubirii, încât nu s-a mai putut uita la Antena 1! I-a cerut iertare mamei sale și…
Ion Iliescu, pe ultimul drum! CANCAN.RO face radiografia evenimentelor, după ce fostul președinte al ...
Ion Iliescu, pe ultimul drum! CANCAN.RO face radiografia evenimentelor, după ce fostul președinte al României a murit! Detalii despre ceremonia de înhumare
Mesajul dureros al Ninei, după înmormântarea lui Ion Iliescu: ”În cea mai grea zi din viața mea…”
Mesajul dureros al Ninei, după înmormântarea lui Ion Iliescu: ”În cea mai grea zi din viața mea…”
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 8 august, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 8 august, de la ora 15.00
Vezi toate știrile
×