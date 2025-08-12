Femeie din Bacău, bătută cu parul de propriul soț, în plină stradă! Motivul halucinat care a declanșat furia bărbatului

Violența domestică face în continuare victime în românia, iar un nou caz șocant atrage atenția opiniei publice. De această dată, o femeie din județul Bacău a fost atacată cu brutalitate chiar de soțul ei, care, orbit de furie, a bătut-o cu un par. Incidentul s-a produs în plină zi, în văzul lumii, pe o uliță din localitate.

O femeie a fost lovită fără milă de soțul ei în vârstă de 52 de ani. Scenele violente au avut loc în comuna Sascut, județul Bacău. Întâmplarea face că pe ulița pe care se aflau cei doi trecea o vecină, care a filmat totul. Strigătele de durere ale victimei nu l-au oprit pe agresor din atacul său.

Femeie din Bacău, bătută cu parul de propriul soț

Imaginile care au ajuns în spațiul public arată cum bărbatul își lovește soția fără milă, cu un par, în timp ce aceasta încearcă disperată să se adăpostească în vegetația de pe marginea drumului. Potrivit primelor informații, totul ar fi pornit de la un incident banal: femeia ar fi scăpat pe jos un borcan.

Gafa aparent minoră a fost suficientă pentru a-l scoate din sărite pe soțul său, un bărbat de 52 de ani, care a trecut imediat la agresiune. Acesta a apucat un par și a lovit-o pe femeie în repetate rânduri. O femeie din localitate a surprins întreaga întâmplare cu telefonul mobil, însă nu a intervenit de teamă, observând starea de violență extremă a agresorului.

Chiar dacă victima a refuzat să depună plângere împotriva soțului său, imaginile au fost suficiente pentru ca polițiștii să se autosesizeze. Anchetatorii au stabilit că femeia nu mai făcuse plângeri în trecut și nu solicitase vreodată un ordin de restricție, în ciuda tensiunilor din familie.

După vizionarea filmării, poliția l-a reținut pe agresor pentru 24 de ore, fiind acuzat de lovire și alte violențe. În paralel, a fost deschis un dosar penal, iar cazul se află acum în atenția procurorilor.

Specialiștii atrag atenția că astfel de situații, în care victimele refuză să colaboreze cu autoritățile, îngreunează intervenția și pot duce la repetarea comportamentului violent. Cazul din Bacău readuce în discuție gravitatea fenomenului violenței domestice în România.

