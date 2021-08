A trecut aproape o lună de când Adela Popescu a născut pentru a treia oară. Ea și soțul ei, Radu Vâlcan, sunt extrem de fericiți, după ce au devenit, din nou, părinți. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit ce nume poartă bebelușul.

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt extrem de fericiți pentru că au devenit, din nou, părinți. Meseria de părinte este grea, însă cu dedicare, implicare și iubire obstacolele sunt înfruntate cu succes. Recent, prezentatoarea TV a spus ce nume va purta cel de-al treilea copil. Ea și Radu Vâlcan au decis ca micuțul să se numească Adrian!

De asemenea, pe rețelele de socializare, Adela Popescu a mărturisit faptul că mezinul familiei, micuțul Adrian, nu doarme foarte mult noaptea și au existat mici probleme cu alăptarea.

„Bebelușul mănâncă, ia în greutate, ăsta este un lucru foarte bun, m-am chinuit și de data asta puțin cu alăptatul, chiar dacă aveam impresia că știu tot ce trebuie să știu. Bebelușii sunt diferiți, pentru ei să sugă e ceva nou și trebuie învățați, dar acum e totul bine. Legat de nopți, ei bine, prima noapte a fost un eșec! S-a trezit cred că la 45 de minute și nu-mi venea să cred că așa o s-o țin câteva luni, asta în condițiile în care și băieții au nevoie de mine mai mult ca niciodată, că îi culc, să le spun povești, să le fac băiță. E normal! Dar a doua noapte l-am culcat în altă cameră, am făcut mai rece, 22 de grade, și a dormit cinci ore legate. După patru ore legate, după trei și acum ne luptăm între două și trei ore, dar sunt mulțumită”, a spus Adela.

Care este motivul pentru care Adela Popescu nu își scoate bebelușul afară în această perioadă

Adela Popescu le-a mărturisit urmăritorilor săi care este motivul principal pentru care nu își scoate bebelușul afară, în soare, în această perioadă. Temperaturile sunt ridicate, este foarte cald, iar acest lucru ar putea să îi provoace probleme copilului. Soția lui Radu Vâlcan a mărturisit pe Instastory faptul că în condițiile în care îl va scoate afară pe bebeluș, există posiblitatea ca pielea lui să sufere, chiar și în condițiile în care ar sta la umbră.

„Eu am ieșit în sfârșit afară, pur și simplu nu se poate respira, nu se poate respira afară, iar asta cred că mă doare cel mai tare, că nu pot să îl scot la plimbare (n.r.pe bebeluș). Am reușit de vreo două ori așa, în jur de 19:00, să îl scot, dar a avut disconfort, nu a dormit, și îl țin mai mult în casă, din păcate. Pur și simplu nu se poate respira afară. Plus că mi-e teamă să îl scot, din cauza soarelui, efectiv, mi-e teamă să nu se ardă, pentru că știm că pielea se poate arde și indirect, chiar dacă ții bebelușul la umbră”, spune Adela Popescu pe InstaStory.

sursă foto: arhivă CANCAN