Cum și-a recuperat Oana Roman banii de pe cazarea de coșmar la care a nimerit. Sfătuiește toți românii să facă la fel

Ceea ce trebuia să fie o vacanță relaxantă și de neuitat pentru Oana Roman s-a transformat într-un adevărat coșmar. Vedeta a ajuns în Grecia cu gândul la o escapadă luxoasă, dar a fost întâmpinată de condiții care nu aveau nicio legătură cu ceea ce i se promisese inițial. Cu toate acestea, Oana nu s-a lăsat intimidată și a știut exact ce să facă pentru a-și recupera banii și a-și salva concediul. Aceasta le-a povestit fanilor cum s-a descurcat și i-a învățat ce să facă dacă trec vreodată printr-o situație similară. Iată ce a spus!

Oana Roman și-a rezervat vacanța în Grecia printr-o agenție de turism, fiind convinsă că se va bucura de un sejur într-un hotel de 5 stele. Însă, după un drum lung și obositor, vedeta a fost întâmpinată de o realitate complet diferită: personal nepregătit, camere într-o stare deplorabilă și condiții care nu se ridicau nici pe departe la nivelul așteptărilor sau al prețului plătit.

Vedeta a documentat totul, a făcut o plângere direct la conducerea hotelului și a cerut să i se respecte drepturile. În cele din urmă, demersul ei a dat roade: a fost mutată la un alt hotel, iar banii pentru cazarea inițială i-au fost returnați.

Oana Roman a povestit întreaga experiență pe rețelele sociale, îndemnându-i pe români să nu accepte situațiile nedrepte și să își ceară drepturile ori de câte ori sunt înșelați sau tratați necorespunzător în vacanță:

„Până la urmă, tot răul spre bine. Ieri am avut probleme la hotel, nu era ceea ce plătisem și ceea ce credeam că va fi. Nu am tăcut, am făcut plângere, am arătat managerului condițiile din camere și am reușit să schimbăm hotelul. Dar, nu am tăcut. Mi-am cerut drepturile și cei de la hotel au dat banii înapoi.

Când mergeți undeva și nu e ceea ce ați plătit, cereți-vă drepturile. Pe mine nu mă cunoaște nimeni aici, sunt doar un turist, dar nu am tăcut. Așa să faceți și voi, dacă aveți probleme.”